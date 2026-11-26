به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاوه از تبدیل سالانه حدود ۳۰ درصد انار تولیدی این شهرستان به رب انار خبر داد و گفت: با راه‌اندازی یک واحد فرآوری در شهرک صنعتی پاوه، تولید صنعتی رب انار در این شهرستان دنبال می‌شود.

شهرام رستمی سطح باغات انار شهرستان پاوه را حدود هزار هکتار اعلام کرد و افزود: برداشت انار در پاوه از اواخر مهر آغاز شده و همچنان ادامه دارد و در حال حاضر فرآیند رب‌گیری نیز در برخی مناطق در جریان است.

وی با بیان اینکه هر سال حدود ۳۰ درصد انار تولیدی شهرستان به رب تبدیل می‌شود، گفت: انارهای ریز و ترک‌خورده که برای فروش به‌صورت تازه‌خوری مناسب نیستند، برای تهیه رب انار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مدیر جهاد کشاورزی پاوه با اشاره به استقبال خوب مردم از رب انار این شهرستان، خالص بودن آن را از دلایل اصلی محبوبیت این محصول دانست و اظهار کرد: رب انار پاوه بدون افزودنی و به‌صورت خالص تولید می‌شود و همین موضوع باعث شده در بازار مشتریان خوبی داشته باشد.

رستمی با بیان اینکه به دنبال برندسازی رب انار پاوه هستیم، افزود: در حال حاضر رب‌گیری در شهرستان به روش سنتی انجام می‌شود، اما تلاش داریم با راه‌اندازی یک واحد فرآوری، تولید این محصول را به‌صورت صنعتی انجام دهیم و آن را با برند مشخص به بازار عرضه کنیم.

وی از سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی این واحد خبر داد و گفت: مراحل کار انجام شده و تجهیزات مورد نیاز نیز خریداری شده است. این واحد در شهرک صنعتی پاوه راه‌اندازی می‌شود و امیدواریم از سال آینده به بهره‌برداری برسد.

مدیر جهاد کشاورزی پاوه ابراز امیدواری کرد با آغاز فعالیت این واحد، زمینه عرضه گسترده‌تر رب انار پاوه در بازار فراهم شود.