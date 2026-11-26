مقام‌های حکومت افغانستان اعلام کردند روزانه تا ۲ هزار مهاجر بازگشتی از ایران از طریق مرز اسلام‌قلعه وارد افغانستان می‌شوند و در مراکز پذیرش این گذرگاه خدمات اولیه، از جمله ثبت‌نام، غذا و کمک‌های نقدی دریافت می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ احسان‌الله احسان نماینده کمیسیون عالی رسیدگی به امور مهاجرین حکومت افغانستان، در بازدید از کمپ مهاجرین منصوری در هرات، روند پذیرش و ارائه خدمات به مهاجران بازگشتی را بررسی کرد و در جریان این بازدید، روند ثبت‌نام مهاجران و توزیع کمک‌های اولیه از جمله مواد غذایی و کمک‌های نقدی، مورد ارزیابی قرار گرفت.

احسان همچنین بر ضرورت بهبود اطلاع‌رسانی و راهنمایی مهاجران در این مرکز تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، شماری از مهاجران بازگشتی نیز از خدمات ارائه‌شده در کمپ منصوری ابراز رضایت کردند.

گذرگاه اسلام‌قلعه در ولایت هرات یکی از مسیر‌های اصلی ورود مهاجران بازگشتی از ایران به افغانستان به شمار می‌رود.