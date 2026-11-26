به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۵ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه شریعت

زلنسکی، خواستار افزایش حمایت نظامی از غرب شد

تجدید بیعت علمای پنجشیر با رهبر حکومت افغانستان

توافق افغانستان و ترکیه بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی

دومین نمایشگاه بین‌المللی تولیدات داخلی در فراه پایان یافت

جمع آوری ۳۰ میلیون افغانی عواید از سوی شهرداری شبرغان

سه نفتکش در تنگه هرمز هدف انفجار قرار گرفت

روزنامه هیواد

کار کانال قوش تپه به مراحل پایانی رسیده است

قالیباف: تا زمانی که شرایط ایران برآورده نشود مذاکره‌ای با آمریکا نخواهیم داشت

۱۲۰ معتاد در نیمروز پس از درمان به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند

افغانستان و ایران در آستانه توافق برای گسترش روابط تجاری

روزنامه انیس

اطاعت؛ کلید پیروزی و بقا

۱۰۰ هزار تن نفت خام فروخته شد

گفت‌و‌گو‌ها پیرامون گسترش همکاری‌ها میان افغانستان و ایران

کشته شدن ۶ سارق مسلح در کابل

اداره احصاییه خواستار همکاری سازمان ملل در بخش سرشماری نفوس شد

روزنامه هشت صبح

قطر، حافظ منافع کانادا در افغانستان می‌شود

مسافران مسیر کابل ـ قندهار از افزایش کرایه اتوبوس‌های مسافربری شکایت دارند

رئیس جمهور اوکراین و نخست وزیر مجارستان والیبال بازی کردند

رهبر کره شمالی بر استقرار تسلیحات هسته‌ای در حوزه‌های مختلف تاکید کرد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

با مرگ ۳ نفر، نیرو‌های امدادی اندونزی در جست‌وجوی حدود ۲۳ کارگر دیگر هستند که در معدن گرفتار شده‌اند

سنگاپور و ژاپن پس از نخستین رزمایش مشترک، همکاری‌های دریایی خود را گسترش می‌دهند و برای برگزاری تمرین‌های منظم برنامه‌ریزی می‌کنند

نهاد نظارتی مالزی به دلیل محتوای «زیان‌بار»، خواستار ۱۴۶ میلیون دلار غرامت از گوگل شد

بانکوک پست

تعرفه‌های جدید آمریکا صادرکنندگان تایلندی را نگران کرده است

نیواستریت تایمز

پارلمان استرالیا از قانونی حمایت کرد که جریمه‌های سنگین جدیدی را برای شرکت‌های بزرگ فناوری وضع می‌کند

ترامپ تعرفه‌های جدیدی را بر واردات از ۱۴ شریک تجاری، از جمله مالزی، در نظر دارد

خبرنگار فلسطینی که در غزه به دست اسرائیل کشته شد، جایزه معتبر «روری پک» را دریافت کرد

ایران می‌گوید اسرائیل با ادعای استفاده از سلاح‌های شیمیایی، در تلاش است آمریکا را فریب داده و به جنگ بکشاند

مالایی میل

آمریکا پیشنهاد اعمال تعرفه‌هایی تا سقف ۱۸ درصد بر کالا‌های مالزیایی را مطرح کرده و احتمال وضع تعرفه ۲۵ درصدی نیز روی میز است

تمپو اندونزی

اندونزی بقایای انسانی و یک اثر تاریخی را از آلمان به کشور بازگرداند

استریت تایمز

پناهجویان روهینگیا در مالزی پس از صدور حکم تاریخی نسل‌کشی علیه میانمار، خواستار فرصت بیشتری شدند

سان مالزی

انور از طرح ایجاد صندوق هوش مصنوعی برای پرداخت سود سهام به مردم مالزی حمایت می‌کند

استار مالزی

فیلیپین فرودگاه نزدیک تایوان را برای دسترسی آسان‌تر آمریکا ارتقا می‌دهد

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر شهری را در غرب فیلیپین لرزاند

تایلند برخورد با قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری‌های آنلاین و فعالیت‌های تجاری غیرقانونی را تشدید می‌کند

نیشن تایلند

بر اساس پیشنهاد ترامپ، صادرات تایلند با تعرفه‌های جدید ایالات متحده تا سقف ۱۸ درصد مواجه می‌شود