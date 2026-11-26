به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،قدرت‌الله ولدی اظهار کرد: چهار انبار بزرگ روغن‌موتور در بروجرد کشف و در بازرسی به‌عمل‌آمده از این انبارها، ۱۶ هزار لیتر انواع روغن‌موتور خودروهای سبک و سنگین کشف و ضبط شده است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده این میزان روغن‌موتور کشف شده با نظارت تعزیرات، اداره صمت و بسیج اصناف در سطح شهرستان بروجرد توزیع خواهد شد.

فرماندار بروجرد در ادامه با اشاره به تشکیل قرارگاه بازرسی اصناف و بازار و با استفاده از ظرفیت ۹۳ بازرس افتخاری از بسیج اصناف، بازنشستگان نیروهای مسلح و پیش‌کسوتان ایثار و شهادت بیان کرد: در حوزه آرد و نان نیز از مجموع هزار مورد بازرسی به‌عمل‌آمده ۹۴۵ کیسه آرد قاچاق کشف و ضبط شده است.

ولدی گفت گفت: با کشف این مقدار کیسه آرد؛ و تشکیل پرونده، مبلغ ۲۰ میلیارد ريال جریمه نقدی برای متخلفین در نظر گرفته شده است.

ولدی افزود: با بازرسی‌های انجام شده در حوزه کالا و خدمات نیز چهارهزار مورد بازرسی انجام شده که از این تعداد یک هزار و ۸۶۰ فقره پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

وی بیان کرد: بازرسی از بازار و اصناف با همکاری بازرسان افتخاری ادامه دارد و در این راستا با استفاده از گزارش‌های مردمی و بازرسی‌های به‌عمل‌آمده با متخلفین در حوزه اصناف، بازار، آرد و نان برخورد می‌شود.