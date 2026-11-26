به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، ناصر کرماجانی اظهار کرد: اداره‌کل امور مالیاتی لرستان بر اساس ارزیابی مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در آبان‌ماه ۱۴۰۵، با کسب ۶۳.۳۲ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز، رتبه پنجم کشور را در شاخص‌های فرآیندی مبارزه با فرار مالیاتی کسب کرد.

وی گفت: این ارزیابی بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها از جمله رعایت ساختار تشکیلاتی واحدهای بازرسی، اجرای بازرسی‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی و رسیدگی به موارد کتمان درآمد، شناسایی مؤدیان فاقد اعتبار، بررسی گزارش‌های مردمی، وصول مالیات از محل مبارزه با فرار مالیاتی و انجام گشت‌های میدانی انجام شده است.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان افزود: کسب این جایگاه ملی، نشان‌دهنده اقدامات و تلاش‌های مجموعه امور مالیاتی استان لرستان در زمینه شناسایی فرار مالیاتی، صیانت از حقوق دولت و کمک به تحقق عدالت مالیاتی است.