تحلیلگران امور راهبردی می‌گویند، دو شکست پیاپی آمریکا در تهاجم به ایران، ترامپ را به بن‌بست کشانده و قدرت تصمیم‌گیری را برای او دشوار کرده است، زیرا می‌داند با حمله مجدد، شکست سخت‌تری در انتظار آمریکا خواهد بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ اسکات ریتر افسر اطلاعاتی پیشین آمریکا و تحلیلگر امور راهبردی و آندری دنیسوف رئیس کمیسیون امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، لفاظی‌های ترامپ درباره احتمال حمله مجدد به ایران را بی‌اساس دانستند و تاکید کردند: قدرت و توان پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران و دو شکست پیاپی آمریکا در برابر این کشور، ترامپ را در بن‌بست گرفتار کرده است.

فکر می‌کنم در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم.

اسکات ریتر با اشاره به اینکه حمله مجدد به ایران نتیجه‌ای نخواهد داشت، افزود: ما تاکنون دو بار به ایران حمله کرده‌ایم و در هر دو مورد شکست خورده‌ایم.

او گفت: امروز شرایط به‌گونه‌ای است که ایران قدرتمندتر و متحدتر شده و ایالات متحده و متحدانش ضعیف‌تر و دچار اختلافات بیشتری هستند.

این تحلیلگر آمریکایی به نشست سه‌جانبه اخیر رؤسای جمهور چین، روسیه و آمریکا اشاره و تاکید کرد: این نشست هیچ نتیجه‌ای برای ترامپ نداشت و نتوانست شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین را با خود همراه کند و با این شرایط اگر آمریکا عملیات گسترده‌ای علیه ایران انجام دهد، نتیجه‌ای جز شکستی بزرگ‌تر عاید آمریکا نمی‌شود.

سناتور آندری دنیسوف رئیس کمیسیون امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه نیز گفت: احتمال حمله مجدد آمریکا به ایران، صرفاً به تحولات و پیچ‌وخم‌های سیاسی داخل آمریکا بستگی دارد، هرچند اسرائیل با جدیت تلاش می‌کند بار دیگر آمریکا را به مسیر نظامی علیه ایران بکشاند.

او با بیان اینکه ترامپ فعلاً در برابر این فشار‌ها مقاومت می‌کند، افزود: هرچند ترامپ هر از گاهی از آمادگی برای انجام حمله‌ای دیگر سخن می‌گوید، اما به خوبی از قدرت پاسخ ایران آگاه است و می‌داند در صورت چنین اقدامی، عواقب آن برای آمریکا، حتی وخامت‌ بارتر از دو اقدام قبلی خواهد بود.