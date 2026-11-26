دبیر بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد، با تشریح فرایند ارزیابی و اعتباربخشی آثار آموزشی و تربیتی در وزارت آموزش‌وپرورش، تأکید کرد: جشنواره کتاب رشد صرفاً یک رویداد سالانه نیست، بلکه خروجی فرایندی مستمر است که طی آن آثار متناسب با استاندارد‌ها و نیاز‌های نظام تعلیم‌وتربیت بررسی می‌شوند و آثار تأییدشده نشان رشد دریافت می‌کنند.

حسام‌پور: جشنواره کتاب رشد، خروجی نهایی فرایند دائمی ارزیابی و اعتباربخشی آثار آموزشی و تربیتی است

حسام‌پور: جشنواره کتاب رشد، خروجی نهایی فرایند دائمی ارزیابی و اعتباربخشی آثار آموزشی و تربیتی است



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حسام‌پور در گفت‌و‌گو با برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر، با اشاره به مأموریت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش در زمینه تولید محتوای مکمل کتاب‌های درسی اظهار کرد: این سازمان علاوه بر مسئولیت تألیف و تولید کتاب‌های درسی حوزه کودک و نوجوان، وظیفه شناسایی و بهره‌گیری از منابع و محتوا‌های مکمل آموزشی و تربیتی را نیز بر عهده دارد. در همین راستا، از ظرفیت ناشران و تولیدکنندگان خارج از مجموعه آموزش‌وپرورش برای تولید و ارائه این محتوا‌ها استفاده می‌شود.

وی افزود: آثار ارائه‌شده در فرایندی تخصصی ارزیابی و اعتباربخشی می‌شوند و منابع منتخب، متناسب با نیاز‌های آموزشی و تربیتی، در اختیار مدارس، معلمان و خانواده‌ها قرار می‌گیرند تا در فرایند یادگیری و تربیت دانش‌آموزان مورد استفاده قرار گیرند.

دبیر بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد با اشاره به چهار جشنواره موضوعی رشد گفت: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی چهار جشنواره ملی و بین‌المللی را در حوزه‌های مختلف برگزار می‌کند که شامل جشنواره ملی و بین‌المللی فیلم‌های آموزشی و تربیتی رشد، جشنواره ملی کتاب رشد، جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد و جشنواره تصویرگری و عکس رشد است. جشنواره تصویرگری و عکس به‌صورت دوسالانه و سایر جشنواره‌ها به‌صورت سالانه برگزار می‌شوند.

حسام‌پور درباره مخاطبان این جشنواره‌ها توضیح داد: جشنواره کتاب رشد عمدتاً ویژه ناشران است؛ جشنواره فیلم رشد تولیدکنندگان آثار سینمایی و فیلم‌های آموزشی و تربیتی را مخاطب قرار می‌دهد؛ جشنواره تصویرگری و عکس ویژه عکاسان و تصویرگران است و جشنواره تولید محتوای الکترونیکی نیز انواع محتوا‌های آموزشی و تربیتی در بستر الکترونیکی را پوشش می‌دهد.

وی با بیان اینکه فراخوان جشنواره‌های امسال منتشر شده است، گفت: آثار پس از دریافت، وارد فرایند ارزیابی و اعتباربخشی می‌شوند و منابع برگزیده در شبکه‌های داخلی آموزش‌وپرورش، کتاب‌های درسی، مجلات رشد و سایر بستر‌های معرفی منابع آموزشی و تربیتی عرضه خواهند شد.

حسام‌پور در تشریح سازوکار شرکت در جشنواره کتاب رشد اظهار کرد: ناشران می‌توانند آثار خود را از طریق سامانه کتاب رشد به نشانی ketab.roshd.ir برای بررسی و ارزیابی ارسال کنند. البته مطابق ضوابط و با هدف رعایت وحدت رویه در حوزه نشر، آثار بخش مسابقه باید منتشر شده و در بازار نشر عرضه شده باشند و کتاب‌های چاپ اول نیز مشمول این فرایند هستند.

وی در ادامه با تأکید بر تفاوت جشنواره کتاب رشد با رویداد‌های متعارف سالانه تصریح کرد: این جشنواره یک رویداد نقطه‌ای و محدود به زمان فراخوان نیست، بلکه فرایند ارزیابی آثار در طول سال ادامه دارد. ناشران و تولیدکنندگان آثار آموزشی و تربیتی می‌توانند محصولات خود را به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ارائه کنند تا پس از بررسی، در صورت برخورداری از استاندارد‌های لازم و تناسب با نیاز‌های آموزش‌وپرورش، نشان رشد دریافت کنند.

دبیر بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد خاطرنشان کرد: دریافت نشان رشد به معنای تأیید صلاحیت محتوایی اثر برای بهره‌گیری در محیط‌های آموزشی است. این موضوع فقط به کتاب محدود نمی‌شود و فیلم‌های سینمایی، نرم‌افزار‌ها و سایر محصولات آموزشی و تربیتی را نیز دربرمی‌گیرد. برای نمونه، فیلم‌هایی که مدارس برای تماشای دانش‌آموزان انتخاب می‌کنند، باید تأییدیه و نشان رشد را دریافت کرده باشند.

وی در پایان گفت: این فرایند بیش از ۲۵ سال است که در نظام آموزش‌وپرورش دنبال می‌شود و آثار ارزیابی‌شده و تأییدشده از طریق کتابنامه‌ها، فهرست‌های منابع و سایر بستر‌های اطلاع‌رسانی در اختیار مدارس، معلمان و خانواده‌ها قرار می‌گیرند تا امکان استفاده هدفمند از منابع معتبر آموزشی و تربیتی فراهم شود.



