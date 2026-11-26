

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه روند تعهدات مالی باشگاه، تاکنون ۴۰ درصد از قرارداد اعضای تیم فوتبال بانوان پرسپولیس پرداخت شده است.

این پرداخت در رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر فوتبال بانوان کشور صورت گرفته و باشگاه پرسپولیس در تلاش است تا با برنامه‌ریزی مالی، تعهدات خود در قبال بازیکنان و اعضای کادر فنی را طبق برنامه دنبال کند.

تیم فوتبال بانوان پرسپولیس در فصل جاری لیگ برتر، مسابقات خود را دنبال می‌کند و امیدوار است با تداوم حمایت‌های باشگاه، مسیر موفقیت را با قدرت بیشتری ادامه دهد.