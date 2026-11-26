به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ بر اساس آمار اولیه اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و جمعیت مصر، تعداد کشته‌شدگان آتش‌سوزی در منطقه الوراق استان گیزا به ۳۰ نفر و زخمی‌ها به ۱۵ نفر افزایش یافته است. این آتش‌سوزی در یک کامیون حامل فرآورده‌های نفتی در جاده کمربندی نزدیک تونل ۱۰ رخ داد و شعله‌های آتش به تعدادی از خودرو‌های مجاور محل حادثه سرایت کرد. بر اساس آمار اولیه انفجار این تانکر منجر به آتش سوزی دست‌کم ۱۰ وسیله نقلیه دیگر در نزدیکی محل شد.

پرسنل دفاع مدنی در تلاش برای مهار آتش هستند.

هنوز علت دقیق این انفجار و گستردگی آن اعلام نشده است، اما برخی اخبار غیر رسمی از سقوط یک کابل برق جلوی تانکر خبر می‌دهند که منجر به واژگونی و انفجار آن و سرایت آتش‌سوزی به وسایل نقلیه پیرامون آن در جاده شد.

نیرو‌های امدادگر و آتش‌نشانی همچنان در تلاش برای مهار آتش‌سوزی هستند.