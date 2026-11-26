دولت آمریکا در چارچوب تحقیقات تجاری جدید خود، اعمال تعرفه‌های اضافی تا سقف ۱۸ درصد بر کالا‌های مالزی را پیشنهاد کرده است؛ اقدامی که در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات دو کشور، ممکن است به ۲۵ درصد افزایش یابد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ نماینده تجاری آمریکا اعلام کرده است بررسی‌های این کشور نشان می‌دهد سیاست‌های صنعتی و شیوه‌های تولید مالزی به ایجاد ظرفیت مازاد تولید و برهم خوردن توازن رقابت تجاری به زیان تولید کنندگان آمریکایی منجر شده است.

در این گزارش، چهار حوزه سیاست‌های صنعتی و صادراتی، تسهیلات مالی دولتی، نحوه مقابله با ظرفیت مازاد تولید و رعایت نکردن کافی استاندارد‌های حمایت از نیروی کار، از محور‌های اصلی نگرانی واشنگتن درباره مالزی عنوان شده است.

صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات و خودروسازی مالزی نیز از جمله بخش‌هایی هستند که به گفته مقام‌های آمریکایی در این تحقیقات مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.

بر اساس پیشنهاد واشنگتن، تعرفه‌های جدید تا سقف ۱۸ درصد، علاوه بر برخی تعرفه‌های موجود، بر کالا‌های مالزی اعمال خواهد شد.

نماینده تجاری آمریکا همچنین هشدار داده است در صورتی که مذاکرات جاری و تعهدات مالزی در چارچوب توافق تجاری متقابل دو کشور رضایت‌بخش نباشد، احتمال افزایش تعرفه‌ها تا سقف ۲۵ درصد وجود دارد.

در مقابل، دولت مالزی تأکید کرده است اقتصاد این کشور بر مبنای سازوکار‌های بازار فعالیت می‌کند و ظرفیت تولیدی آن بخشی از زنجیره تأمین جهانی، از جمله صنایع آمریکا، به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام نماینده تجاری آمریکا، مهلت ارائه دیدگاه‌ها و اعتراض‌های طرف‌های ذی‌نفع درباره این پیشنهاد تا پنجم ژانویه ۲۰۲۷ تعیین شده و جلسات استماع عمومی نیز از ۲۵ ژانویه در واشنگتن آغاز خواهد شد.

مالزی یکی از ۱۴ اقتصاد هدف این تحقیقات تجاری آمریکا ۱۹۷۴ است؛ فهرستی که چین، سنگاپور، اندونزی، تایلند، ویتنام، ژاپن و اتحادیه اروپا نیز در آن قرار دارند.