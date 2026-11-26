وقوع چند انفجار و آتش سوزی گسترده در کارخانه هوافضای ودرفورد در ایالت تگزاس آمریکا، باعث انتشار دود غلیظ سیاه رنگ و صدور دستور پناه گرفتن برای ساکنان مناطق اطراف شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خسارت به بخش‌های مختلف کارخانه وارد شده و آتش نشانی از احتمال نشت مواد شیمیایی خبر داده است.

علت هنوز به طور دقیق مشخص نیست، اما گفته شده آتش سوزی از مخازن اسید آغاز شد و به بقیه کارخانه سرایت کرد.

کارخانه هوافضای ودرفورد در ایالت تگزاس آمریکا، قطعات هواپیما را برای شرکت‌هایی مانند بوئینگ، لاکهید مارتین، نورثروپ گرومن، اسپیسایکس و گلفاستریم تولید و پردازش می کند.