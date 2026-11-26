در پی گرفتار شدن شماری از کارگران در یک معدن طلای غیرمجاز در استان جاوه غربی اندونزی، تاکنون سه نفر جان باخته‌اند و عملیات امداد و نجات برای یافتن ۲۳ کارگر دیگر همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این کارگران از روز دوشنبه در عمق حدود صدمتری معدن در منطقه پونگکور در شهرستان بوگور گرفتار شده‌اند. بارندگی شدید و نفوذ آب به داخل معدن، مسیر‌های دسترسی را مسدود کرده و عملیات امدادرسانی را با دشواری روبه‌رو کرده است.

مقام‌های امدادی اعلام کردند سه جسد در عمق ۳۰ تا ۴۰ متری یکی از چاه‌های معدن پیدا شده است، اما هویت جان‌باختگان هنوز مشخص نشده است.

گروه‌های امداد و نجات برای ادامه عملیات، در حال تخلیه آب از چاه معدن هستند. عمق زیاد، مسیر‌های باریک، تاریکی و لغزندگی زمین از مهم‌ترین موانع دسترسی به کارگران گرفتار شده است.

شرکت دولتی معدن‌کاری آنتام نیز اعلام کرد این حادثه در یک معدن طلای غیرمجاز رخ داده و ارتباطی با فعالیت‌های این شرکت ندارد.

فعالیت معادن کوچک‌مقیاس و غیرمجاز در اندونزی بار‌ها به حوادث مرگبار منجر شده است؛ موضوعی که به‌دلیل پراکندگی منابع معدنی و دشواری نظارت بر مناطق دورافتاده، همچنان یکی از چالش‌های این کشور به شمار می‌رود.