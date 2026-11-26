حمله گروه تروریستی داعش به مقر نیرو‌های امنیتی جولانی در شمال شرق سوریه، چندین کشته و ز خمی برجای گذاشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از منابع سوری، انفجار و درگیری‌ هایی در نزدیکی مرکز جذب نیروی نظامی در محله مشیرفه در شهر حسکه در شمال شرق این کشور رخ داده است.

گزارش‌هایی هم درباره هدف قرار گرفتن یک مقر امنیتی با استفاده از موتورسیکلت بمب گذاری شده منتشر شده است.

فرمانده امنیت داخلی در حسکه سوریه با تأیید انفجار در حمله به مقر این نیرو‌ها در شمال شرق سوریه اعلام کرد که در این حمله که از سوی گروهک تروریستی داعش صورت گرفت، ۲ نفر از نیرو‌های امنیتی رژیم جولانی کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.