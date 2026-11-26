رضا نوریان سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا، استوارنامه خود را در کاخ ریاست‌جمهوری این کشور به یووِری موسِوِنی رئیس‌جمهور این کشور ارائه کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان؛ در حاشیه تسلیم استوارنامه، موضوعات مرتبط با روابط دوجانبه ایران و اوگاندا و نیز تحولات منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین، موضوع برگزاری نخستین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اوگاندا، به‌عنوان یکی از سازوکار‌های مهم همکاری اقتصادی و تجاری و پیگیری ظرفیت‌های موجود، مورد توافق طرفین قرار گرفت. در این چارچوب، بر پیگیری مقدمات برگزاری این کمیسیون در آغاز ماموریت سفیر جدید کشورمان تاکید شد.

در این دیدار، آدونیا آیباره وزیر امور خارجه اوگاندا نیز حضور داشت.