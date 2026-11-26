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آمریکا با فروش بسته ۶۲۲ میلیون دلاری نظامی به اوکراین موافقت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت امور خارجه آمریکا از موافقت فروش احتمالی تجهیزات مرتبط با جنگنده های اف-۱۶ به اوکراین خبر داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که فروش احتمالی تجهیزات پشتیبانی و نگهداری هواپیماهای اف-۱۶ و تجهیزات مرتبط به اوکراین را تأیید کرده است.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که پیمانکار اصلی این قرارداد از طریق فرایندهای خرید و تدارکاتی دولت آمریکا انتخاب خواهد شد.