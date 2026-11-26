بر اساس گزارش منتشرشده به نقل از خبرگزاری آنکا ترکیه، تهران و آنکارا بر سر تمدید پنج‌ساله قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه به توافق رسیده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ حجم قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب خواهد بود.

خبرگزاری آنکا به نقل از منابع آگاه در بخش انرژی ترکیه اعلام کرد، مذاکرات شرکت بوتاش ترکیه و شرکت ملی گاز ایران برای تمدید قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز که در ژوئیه امسال به پایان رسیده بود، به نتیجه رسیده است.

بر همین اساس، مجوز واردات گاز ایران برای شرکت بوتاش تا ۱۸ آوریل ۲۰۳۲ تمدید شده و حجم قراردادی خرید گاز و فرمول قیمت‌گذاری نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

براساس آمار سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه، این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از ایران وارد کرده است.

ایران با تأمین ۱۳.۲ درصد از مجموع واردات گاز طبیعی ترکیه، پس از روسیه، جمهوری آذربایجان و آمریکا، چهارمین تأمین‌کننده بزرگ گاز این کشور محسوب می‌شود.

تمدید این قرارداد، گامی مهم در ادامه همکاری‌های راهبردی تهران و آنکارا در حوزه انرژی و حفظ جایگاه ایران در بازار انرژی ترکیه به شمار می‌رود.