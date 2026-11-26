رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام اجتماعی و حمایت از تولید، خطاب به فعالان فرهنگی و رسانه‌ای خراسان رضوی گفت: در شرایط فعلی باید دو صدای وحدت و تلاش برای چرخیدن چرخ تولید در جامعه تقویت شود و با اصلاح الگوی مصرف منابع انرژی و همراهی مردم، زمینه عبور از مشکلات کشور فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود پزشکیان در ادامه سفر استانی خود به خراسان رضوی، در نشست با فرهیختگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی این استان، با درود به روح پاک و مطهر رهبر و همه رزمندگان، دانشمندان، دانش‌آموزان و مردم ایران که در شرایط دشوار و در برابر جنایت‌ها و فشار‌های دشمنان، برای دفاع از کشور جان خود را فدا کردند، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در جمع شما فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی حضور دارم و امیدوارم بتوانیم با همراهی و همفکری یکدیگر برای حل مسائل کشور گام برداریم.

پزشکیان با اشاره به موضوع حکمرانی مسجد‌محوری و محله‌محوری و جایگاه مسجد در اندیشه اسلامی گفت: مسجد در نگاه اعتقادی ما صرفاً محلی برای عبادت نیست، بلکه در شکل‌گیری جامعه اسلامی، محل حضور مردم و رسیدگی به مسائل آنان بوده است و اگر مسجد رسالت واقعی خود را به‌درستی انجام دهد، نباید در محله‌ای که مردم در آن زندگی می‌کنند، کسی دغدغه نان شب داشته باشد، با مشکل اساسی در زندگی مواجه باشد یا بیماری و آسیب اجتماعی او بدون رسیدگی باقی بماند.

رئیس‌جمهور با اشاره به آموزه‌های اسلامی درباره مسئولیت اجتماعی و توجه به وضعیت دیگران افزود: در نگاه اسلام، کسی که صبح از خواب برخیزد و نسبت به وضعیت مسلمانان و انسان‌های پیرامون خود بی‌تفاوت باشد، نمی‌تواند ادعا کند که رسالت اجتماعی خود را انجام داده است. این نگاه باید مستقل از اینکه دولت چه میزان امکانات دارد یا چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد، در میان مردم و در محله‌ها شکل بگیرد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه حل مسائل مردم نباید صرفاً به ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها در سطح دستگاه‌های دولتی محدود شود، تصریح کرد: اگر قرار است مسجد محور باشد، باید در خود مسجد مشکل مردم را شناسایی و برای حل آن اقدام کرد. مردم نباید فقط طرح‌ها و گزارش‌هایی را که روی کاغذ نوشته شده است ببینند، بلکه باید نتیجه آن را در زندگی خود احساس کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره مسئولیت انسان در برابر خانواده، نیازمندان، یتیمان، مسکینان و همسایگان اظهار کرد: قرآن کریم ابتدا انسان را به احسان و خدمت به پدر و مادر سفارش می‌کند و پس از آن از فقرا، یتیمان، مسکینان، همسایگان نزدیک و دور، همراهان و کسانی که در مسیر زندگی با انسان ارتباط دارند، یاد می‌کند. این آموزه‌ها نشان می‌دهد که خدمت به مردم، یک وظیفه عمومی و اعتقادی است.

پزشکیان ادامه داد: اگر چنین نگاهی در جامعه شکل بگیرد، دیگر لازم نیست برای حل همه مشکلات، منتظر سرمایه و امکانات دولت باشیم. در هر محله افرادی وجود دارند که علم، تخصص، مهارت و توانایی دارند و می‌توانند برای حل مشکلات مردم نقش‌آفرینی کنند. دولت، بنیادها، کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهاد‌های حمایتی وظایفی دارند، اما مسجد می‌تواند محلی باشد که همه دغدغه‌ها و نیاز‌های مردم در آن شناسایی و برای آنها راه‌حل پیدا شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد افزود: این نهاد‌ها نیز می‌توانند در این مسیر مسئولیت‌هایی را برعهده بگیرند و هر کدام بخشی از نیاز‌های یک منطقه را پوشش دهند. به جای اینکه برای حل مشکلات کل کشور صرفاً یک نسخه واحد ارائه کنیم، اگر هر منطقه بتواند مسائل خود را با استفاده از ظرفیت مردم و نخبگان همان منطقه حل کند، می‌توانیم به‌تدریج هر محله و منطقه را به الگوی مطلوبی که در ذهن داریم تبدیل کنیم.

پزشکیان با اشاره به پیگیری این موضوع در گذشته و طرح آن با مسئولان مربوط بیان کرد: پیش از این نیز بار‌ها درباره اجرای چنین رویکردی با رهبر شهید عزیزمان، مسئولان و فرماندهان مطرح و بر ضرورت آن تأکید کرده‌ام. همچنین با برادران و خواهران بسیج جلسات متعددی برگزار شد تا بتوانیم آنچه را که در این زمینه مورد نظر است، به‌درستی در مناطق اجرا کنیم.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اجرای این طرح تنها با اخلاق درست، رفتار درست و خدمت بی‌منت امکان‌پذیر است. نمی‌توان با دستور دادن، امر و نهی کردن، گرفتن و برخورد کردن، جامعه را اصلاح کرد؛ چنین رویکردی در نهایت تقابل ایجاد می‌کند. اگر می‌خواهیم کاری برای مردم انجام دهیم، باید بدون منت خدمت کنیم، بدون منت به داد مردم برسیم و بدون منت پشتیبان آنها باشیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت نیز خود را موظف به رسیدگی به دغدغه‌های مردم می‌داند، گفت: امروز یکی از دغدغه‌های اصلی ما در دولت این است که مشکلات مردم را ببینیم و برای حل آنها اقدام کنیم، هرچند به دلیل شرایط سخت و پیچیده و مشکلات مختلف، در برخی موارد از اینکه نتوانسته‌ایم به سرعت همه مسائل را حل کنیم، شرمنده مردم هستیم.

پزشکیان در ادامه درباره تأمین دارو و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم اظهار کرد: امروز در بازار دارو داریم و این‌گونه نیست که دارو وجود نداشته باشد. ما از هر طریق ممکن تلاش خواهیم کرد مشکل دارو مردم را حل کنیم. درباره کالا‌های اساسی نیز همین رویکرد را داریم؛ کالا‌های اساسی مورد نیاز جامعه را تهیه کرده‌ایم و تهیه خواهیم کرد و این‌گونه نیست که در تأمین آنها ناتوان باشیم.

پزشکیان با اشاره به فشار‌ها و محدودیت‌های ایجادشده علیه ایران گفت: با وجود همه مشکلاتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد کرده‌اند و با وجود محدودیت در مسیر‌های دریایی و هوایی و حتی تلاش برای محدود کردن مسیر‌های زمینی، کشور باید نفت بفروشد، تجارت کند و درآمد کسب کند تا بتوانیم امور مردم و کشور را اداره کنیم. دشمن تصور می‌کرد با بستن مسیر‌ها و ایجاد فشار اقتصادی، کمبود در بازار ایجاد می‌شود و مردم به دلیل مشکلات و کمبود‌ها به خیابان‌ها خواهند آمد، اما مردم ایران با وجود همه فشار‌ها ایستادگی و همراهی کرده‌اند.

رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش قیمت‌ها در جهان تصریح کرد: ما می‌دانیم که در همه جای دنیا قیمت بسیاری از کالا‌ها افزایش یافته است و حتی رسانه‌ها از افزایش قیمت‌ها در اروپا، آمریکا و کشور‌های مختلف گزارش می‌دهند، اما این به آن معنا نیست که مردم ما باید در برابر گرانی و مشکلات معیشتی رها شوند. تلاش ما این است که با وجود همه فشارها، نیاز‌های مردم را تأمین کنیم و اجازه ندهیم مشکلات معیشتی، زندگی مردم را تحت فشار قرار دهد.

پزشکیان با بیان اینکه دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داده است، گفت: برای تعدادی از افرادی که مشکلات بیشتری دارند، اکنون حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر منابع فراهم کرده‌ایم تا پرداخت شود. این موضوع در بودجه پیش‌بینی نشده بود، اما از هر محلی که امکان داشته، منابع را جابه‌جا کرده‌ایم تا بتوانیم این حمایت را انجام دهیم، چرا که معتقدیم دولت باید برای حل مشکلات معیشتی مردم، به هر شکل ممکن تلاش کند.

رئیس‌جمهور افزود: اگر بتوانیم برنامه‌هایی را که در نظر داریم اجرا کنیم، تلاش خواهیم کرد این رقم را افزایش دهیم، اما در عین حال باید حمایت‌ها به سمت گروه‌های هدف و افرادی که بیشترین نیاز را دارند، هدایت شود.

پزشکیان با اشاره به شرایط حوزه‌های مختلف انرژی و اقتصاد کشور اظهار کرد: امروز در حوزه برق، گاز، نفت، گازوئیل، آب و بانک، با مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات مواجه هستیم. محاسبات دشمن این بود که با ایجاد فشار در این حوزه‌ها، کشور و مردم به تدریج تحت فشار قرار گیرند و روند اداره کشور مختل شود.

رئیس‌جمهور ادامه داد: بیش از هفت ماه است که مردم ایران در برابر فشار‌ها ایستادگی کرده‌اند، صبر کرده‌اند و همراهی نشان داده‌اند. دشمن تلاش می‌کند این تحمل و همراهی را بشکند، اما نتوانسته است. ما نیز خود را موظف می‌دانیم با تمام وجود در خدمت مردم باشیم و برای حل مشکلاتی که وجود دارد، تلاش کنیم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه مسئولان خود را رئیس مردم نمی‌دانند، بلکه خدمتگزار مردم می‌دانند، گفت: ما خودمان را خدمتگزار شما مردم می‌دانیم، نه رئیس شما. اینجا هستیم و با تمام وجود تلاش می‌کنیم دغدغه‌های مردم را حل کنیم. البته پاسخ به اینکه این مشکلات دقیقاً چگونه و در چه زمانی حل خواهد شد، به سادگی امکان‌پذیر نیست، زیرا شرایط کشور در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» قرار دارد و در چنین شرایطی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آینده دشوار است.

رئیس‌جمهور با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر تعیین تکلیف وضعیت «نه جنگ و نه صلح» افزود: وضعیت «نه جنگ و نه صلح» باید تعیین تکلیف شود. تعیین تکلیف این وضعیت لزوماً به معنای جنگیدن نیست؛ البته ممکن است تصمیمی برای جنگ گرفته شود، اما هر تصمیمی باید با توجه به توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها، پیامد‌ها و هدف نهایی اتخاذ شود. کسی که می‌خواهد وارد جنگ شود باید بداند با چه توان و امکاناتی وارد می‌شود، تبعات آن چیست، در کجا می‌خواهد بجنگد و نقطه پایان این مسیر کجاست.

پزشکیان تصریح کرد: اگر نتوانیم انتهای مسیر را تعریف کنیم، در بلاتکلیفی باقی خواهیم ماند؛ اینکه تا کجا باید بجنگیم و چه زمانی باید بنشینیم و گفت‌و‌گو کنیم. در نهایت باید بدانیم هدف چیست و چگونه می‌توانیم به نقطه‌ای برسیم که مسئله را حل‌شده تلقی کنیم و کشور مسیر خود را ادامه دهد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت گفت‌و‌گو و رسیدن به نگاه مشترک در داخل کشور یادآور شد: ابتدا باید در داخل به یک زبان و نگاه مشترک برسیم و سپس همه دست‌به‌دست هم دهیم و به سمت هدفی که رهبر انقلاب تعیین می‌کند، حرکت کنیم. وضعیت «نه جنگ و نه صلح» کشور را در بلاتکلیفی نگه می‌دارد و این همان وضعیتی است که امروز با آن مواجه هستیم.

پزشکیان با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در فروش نفت و انتقال منابع مالی کشور اظهار کرد: با وجود همه فشار‌ها و محدودیت‌ها، مسیر‌های فروش نفت و انتقال منابع با مشکلات جدی مواجه شده است. ما در تلاش هستیم راه‌های جدیدی پیدا کنیم، اما طبیعی است که وقتی منابعی که برای اداره امور جاری کشور پیش‌بینی شده بود، با محدودیت مواجه می‌شود، اداره کشور نیز دشوارتر خواهد شد. با این حال منابع مورد نیاز را تأمین کرده‌ایم و امور جاری کشور را با وجود همه مشکلات اداره می‌کنیم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه یکی از اهداف دشمن، ایجاد اختلاف و شکاف اجتماعی در داخل کشور است، گفت: باور من این است که دشمن امروز تلاش می‌کند اختلافات اجتماعی ما را تشدید کند. دشمن با ایجاد فشار اقتصادی و بستن مسیر‌های مختلف، می‌خواهد مردم را تحت فشار قرار دهد، صدای نارضایتی ایجاد کند و در داخل اختلاف به وجود آورد تا بتواند نقشه‌های بعدی خود را اجرا کند.

رئیس‌جمهور افزود: اگر همه مردم عزیز کشور، فارغ از گروه و دسته، دست‌به‌دست هم بدهند و با وحدت و انسجام در اداره کشور به یکدیگر کمک کنند، دشمن ناامید خواهد شد. اما اگر اجازه دهیم تفرقه و دسته‌بندی در جامعه شکل بگیرد، دشمن از آن بهره خواهد برد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت توجه به پیامد‌های سخنان و مواضع داخلی در شرایط حساس کشور اظهار کرد: باید مراقب باشیم سخنان و اختلافات ما مورد سوءاستفاده دشمن قرار نگیرد. آنچه را در برابر دشمن اعلام کرده‌ایم، روشن است؛ تا پای جان برای دفاع از این مملکت ایستاده‌ایم و خواهیم ایستاد و در برابر قلدری آمریکا، صهیونیست‌ها و دیگران سر خم نخواهیم کرد. برای تحقق این هدف، بیش از هر چیز به وحدت و انسجام داخلی نیاز داریم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت کنار گذاشتن نگاه‌های محدودکننده و تقویت همبستگی ملی گفت: باید تا حدی از نگاه‌های بسته‌ای که داشته‌ایم فاصله بگیریم. همه کسانی که در این مملکت زندگی می‌کنند، از عرب و عجم و همه اقوام و گروه‌ها، متعلق به این آب و خاک و این سرزمین هستند. اگر قرار است از کشور دفاع کنیم، باید همه با هم از ایران دفاع کنیم. در این مدت نیز همه مردم در این دفاع و مقاومت نقش داشته‌اند، زحمت کشیده‌اند و تلاش کرده‌اند و این افتخار را خلق کرده‌اند.

پزشکیان در ادامه با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده درباره استفاده از مشاور هنری گفت: پیشنهاد شما درباره داشتن مشاور هنری را نیز پیگیری خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم فردی را برای این موضوع در نظر بگیریم تا مسائل مربوط به دانشکده هنر نیز با جدیت بیشتری دنبال و حل شود. از حضور و فعالیت فرهیختگان، اهالی فرهنگ و رسانه در خراسان رضوی قدردانی می‌کنم.

رئیس‌جمهور در پایان با خطاب قرار دادن اهالی فرهنگ و رسانه گفت: در شرایط فعلی، باید دو صدا در جامعه تقویت شود؛ یکی صدای وحدت و دیگری صدای تلاش برای چرخیدن چرخ تولید و کارخانه‌های کشور. برای اینکه تولید و چرخه کارخانه‌ها بچرخد، به برق، گاز، آب، بنزین و سایر منابع انرژی نیاز داریم و باید در مصرف آنها صرفه‌جویی کنیم.

پزشکیان تأکید کرد: منظور این نیست که مردم مصرف نکنند، بلکه باید الگوی مصرف را اصلاح کنیم و هر کدام از ما اندکی مراعات کنیم. اگر همه مردم تنها مقدار کمی در مصرف منابع صرفه‌جویی و در این مسیر همراهی کنند، می‌توانیم با قدرت این مسیر را طی کنیم و از مشکلات موجود عبور کنیم.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان اجتماعی و ورزشی استان گفت: درباره مسائل مطرح‌شده از سوی برادران و خواهران عزیز، تا جایی که در توان دولت باشد، پیگیری و برای حل آنها اقدام خواهیم کرد. موضوعات مربوط به ورزشکاران نیز هم در تهران و هم از سوی استاندار خراسان رضوی پیگیری خواهد شد تا بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کنیم. امیدواریم شما هنرمندان و فعالان فرهنگی آهنگی که می‌زنید آهنگ وحدت باشد. موضوعاتی همچون بکارگیری مشاور هنری و ایجاد دانشگاه هنر هم انجام خواهد شد.

رئیس‌جمهور در پایان با قدردانی از فرهیختگان، فعالان فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای استان خراسان رضوی، اظهار کرد: از حضور و همراهی شما بسیار سپاسگزارم و امیدوارم با وحدت، همدلی و تلاش مشترک بتوانیم مسائل و مشکلات کشور را پشت سر بگذاریم.