به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در همین حال نیرو‌های مسلح یمن هم اعلام کردند که در چارچوب دو عملیات نظامی در عمق خاک عربستان، بندر‌های جده و جیزان را هدف قرار دادند و این حملات به مواضع مورد نظر خسارت وارد کرده است. رسانه‌های سعودی از به صدا درآمدن هشدار و سپس صدای انفجارهای شدید در ریاض خبر دادند.

تارنما‌های رصد ترافیک هوایی هم اعلام کردند که حرکت هواپیما‌ها در فرودگاه بین المللی ملک فهد در شهر دمام در شرق عربستان نیز متوقف شده است.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است که حمله به بندر‌های جده و جیزان در پاسخ به تجاوزات عربستان علیه یمن و حمله به بندر الحدیده انجام شده و هدف از آن، تثبیت معادله «بندر در برابر بندر» بوده است.

نیرو‌های مسلح یمن تاکید کردند: تا زمان توقف حملات و پایان محاصره، به اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره»، «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» و هدف قرار دادن تجمعات نیرو‌های وابسته به عربستان ادامه خواهند داد.