سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین گفت: ملت ایران با اتحاد و انسجام خود مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی کوبید به‌گونه‌ای که امروز دشمن با ذلت سر خم کرده و برای آتش‌بس و باز شدن مسیر مذاکره التماس می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایمان تاجیک در حاشیه مراسم هم عهدی بسیجیان با رهبر معظم انقلاب در رواق کشور دوست در جمع خبرنگاران گفت: پیام ما همان پیامی است که رهبر شهیدمان با وجود آگاهی از تهدید‌های علیه کشور، با ایستادگی شجاعانه خود به همه ما نشان دادند، ایشان مسیر یک بسیجی را به همه ما نشان دادند؛ مسیری که نهایت آن، جان‌فشانی در راه اسلام و انقلاب است

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: همه مردم ایران بسیجی هستند و رهبر شهید انقلاب فرمودند هر ایرانی بالقوه یک بسیجی است.

وی افزود: استقامت و مقاومت ملت ایران پس از جنگ تحمیلی دوم و سوم برای دنیا شگفت‌آور بود و نشان داد مردم ایران متحد و منسجم پشت یکدیگر ایستاده‌اند و مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی کوبیده‌اند.

تاجیک ادامه داد: ملت ایران با اتحاد و انسجام خود مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی کوبید؛ به‌گونه‌ای که امروز دشمن با ذلت سر خم کرده و برای آتش‌بس و باز شدن مسیر مذاکره التماس می‌کند.

وی تصریح کرد: ملت ایران با این استقامت و ایستادگی، دشمن را شکست داد.