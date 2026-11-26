سازمان هواشناسی، امروز پنجشنبه برای شرق سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و برخی مناطق شمال شرق کشور رگبار پراکنده باران و برف پیش‌بینی کرد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این پیش‌بینی جمعه و شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام حاکم خواهد بود که در پی آن، شرایط برای انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت فراهم می‌شود.

همچنین در اواخر وقت شنبه با افزایش ابر، بارش پراکنده در شرق اردبیل و گیلان دور از انتظار نیست.

از روز یکشنبه با ورود سامانه بارشی به کشور، در مناطقی از شمال غرب و غرب رگبار باران و رعدوبرق و در مناطق مرتفع و سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

گستره فعالیت این سامانه روز دوشنبه علاوه بر مناطق یادشده، جنوب غرب و مناطق وسیع‌تری از غرب و شمال غرب کشور را نیز در بر می‌گیرد.

همچنین از امروز تا دوشنبه در بیشتر مناطق کشور به‌جز سواحل شمالی و شمال شرق، روند کاهش نسبی دما ادامه خواهد داشت.

دریای خزر از بعدازظهر امروز تا شنبه و نیمه غربی خلیج فارس از امروز تا شنبه مواج پیش‌بینی شده است.