معاون برنامه‌ریزی، توانمندسازی و مهارت‌افزایی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گفت: چهارمین دوره همسان‌سازی داوران تخصصی امداد و نجات با حضور نمایندگان ۱۱ استان کشور در منطقه آزاد ارس در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سعید متانی اظهار کرد:دوره همسان‌سازی داوران امداد و نجات کشور از دوم تا پنجم ماه جاری به میزبانی منطقه آزاد ارس در حال پیگیری است.

وی با اشاره به میزان مشارکت در این دوره افزود: نزدیک به ۶۰ نفر از سرداوران، استادان و داوران تخصصی امداد و نجات از ۱۱ استان کشور در این منطقه حضور یافته‌اند و به تبادل تجربیات می‌پردازند.

متانی اعلام کرد: شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی و توجیهی در رشته‌های مختلف از جمله نجات در کوهستان، نجات در آوار، نجات در سیلاب، برپایی چادر امدادی، اقدامات پیش‌بیمارستانی و حوادث جاده‌ای آخرین مهارت‌ها و تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند.

وی هدف اصلی از برگزاری این دوره را ایجاد همسان‌سازی در سطح داوران برای برگزاری استاندارد المپیادها، آزمون‌های تخصصی و مسابقات امداد و نجات کشور عنوان کرد.

معاون برنامه‌ریزی، توانمندسازی و مهارت‌افزایی سازمان امداد و نجات از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ویژه جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی و سازمان منطقه آزاد ارس در میزبانی و برگزاری این دوره تقدیر و تشکر کرد.