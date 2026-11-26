زمین‌لرزه‌ای به بزرگی: ۳.۳ درجه در مقیاس امواج درونی زمین، سردشت از توابع شهرستان بهبهان را لرزاند که خسارتی نداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت ۱۹ شامگاه دیشب ۴ آذر، در مرز استان‌های خوزستان و بوشهر - حوالی سردشت در عمق ۶ کیلومتری زمین روی داد.

بنا بر اعلام فرمانداری بهبهان، خوشبختانه این زمین لرزه خسارتی نداشته است.

شهرستان بهبهان در جنوب شرقي استان خوزستان است و شهر سردشت در بخش زيدون از توابع اين شهرستان است.