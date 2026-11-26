استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت تقویت تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر، خواستار توسعه همکاری‌های بنیاد مستضعفان در حوزه اشتغال، حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در جلسه هم‌افزایی با بنیاد مستضعفان که با حضور رئیس سازمان اموال و املاک این بنیاد برگزار شد با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های بنیاد در سطح آذربایجان شرقی اظهار کرد:آذربایجان شرقی آمادگی دارد تفاهم‌نامه‌های اختصاصی بنیاد در حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و اشتغال را با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط هماهنگ و عملیاتی کند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی افزود: معاونت اقتصادی استانداری پیگیر امور این حوزه است و انتظار داریم بنیاد مستضعفان با تقویت حمایت‌های خود، به حفظ تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر کمک کند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به برنامه‌های غربالگری و شناسایی نیازمندان در نهاد‌های حمایتی گفت:در این زمینه ظرفیت همکاری و حمایت بنیاد وجود دارد و جزئیات اقدامات و میزان مشارکت در تعامل با معاونت اقتصادی استانداری بررسی و نهایی خواهد شد.



وی ادامه داد: هدف این است که افراد با کسب مهارت و توانمندی، از چرخه حمایت‌های مستمر خارج شوند. حتی به کمیته امداد نیز تاکید کرده‌ایم که یکی از شاخص‌های عملکردی این نهاد باید کاهش تعداد مستمری‌بگیران از طریق توانمندسازی و ایجاد زمینه استقلال اقتصادی آنان باشد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ظرفیت املاک بنیاد مستضعفان برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: پیشنهاد‌های مربوط به ایجاد ارزش افزوده در املاک بنیاد، در چارچوب معاونت عمرانی بررسی خواهد شد و تلاش می‌کنیم با نگاه مساعد، زمینه اجرای طرح‌ها را فراهم کنیم مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری بنیاد نیز در استان تقویت شود.

سرمست با اعلام آمادگی استانداری برای حل اختلافات بنیاد با دستگاه‌های اجرایی گفت: تعامل با دستگاه‌ها در شرایط جنگی نیز برقرار بوده و در شرایط فعلی هم ادامه خواهد داشت. هرگونه مشکل بنیاد با دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها، از طریق برگزاری جلسات تعاملی پیگیری می‌شود تا مسائل در چارچوب همکاری و تفاهم حل‌وفصل شود.

وی همچنین با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی به واحد‌های اقتصادی و فرصت‌های اشتغال، اظهار کرد: معاونت اقتصادی استانداری پیگیر جبران خسارت واحد‌هایی است که در جریان جنگ تحمیلی فرصت‌های اشتغال خود را از دست داده‌اند و در این زمینه تلاش خواهیم کرد از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان از تشکیل دو کمیته مشترک با بنیاد مستضعفان خبر داد و گفت: یک کمیته با محوریت معاونت اقتصادی برای پیگیری موضوعات اشتغال، حمایت از اقشار آسیب دیده و مسائل اقتصادی و کمیته‌ای دیگر با محوریت معاونت عمرانی برای تعیین تکلیف املاک بنیاد و بررسی طرح‌های ارزش‌افزوده تشکیل می‌شود.