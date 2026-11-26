به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «بلمی به سوی ساحل» به کارگردانی «رسول ملاقلی پور»، ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: در اواخر مهر ماه ۱۳۵۹، هنگامی که خرمشهر در خطر سقوط قرار دارد، یک گردان از پاسداران به فرماندهی مرتضی برای کمک به رزمندگان این شهر از تهران حرکت می‌کند و، چون جاده‌های آن حوالی در دست عراقی‌ها است، آنان بایستی از بندر ماهشهر به وسیله هلیکوپتر خود را به خرمشهر برسانند، اما کوشش او برای در اختیار گرفتن هلیکوپتر ناکام می‌ماند و مرتضی گردانش را با یک لنج از طریق خلیج فارس به خرمشهر می‌رساند. او و گردانش یک روز پس از سقوط خرمشهر به آنجا می‌رسند. طی نقشه‌ای، مرتضی همراه دو تن از بازماندگان رزمنده در خرمشهر شبانه به کمک یک بلم از کارون می‌گذرد و به مواضع دشمن نفوذ می‌کنند تا با تهیه نقشه از استحکامات دشمن در خرمشهر آمادگی اطلاعاتی لازم جهت ضربه زدن به عراقی‌ها به دست آید. آنها از کارون می‌گذرند و طی چند روز اقامت در خرمشهر، با لباس عراقی‌ها اطلاعات لازم را به دست می‌آورند. عراقی‌ها از وجود آنها باخبر می‌شوند و ...

خسرو ضیایی، عطاء الله سلمانیان، بهزاد بهزادپور، جعفر دهقان و فرید کشن فلاح از بازیگران «بلمی یه سوی ساحل» هستند.

فیلم سینمایی «خداحافظ رفیق» به کارگردانی «بهزاد بهزادپور»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

این فیلم درباره یک جانباز شیمیایی به نام مسلم است که همسرش او را ترک کرده است. او با دوستان شهیدش در بهشت زهرا قرار می‌گذارد. او به همراه دوستان شهیدش با موتور سیکلت از میادین مختلف تهران، مکان‌ها و دوستان مختلف از جمله جانباز قطع نخاعی به نام اصغر در بیمارستان، بازدید می‌کند و از اصغر می‌خواهند که زندگی مادی این جهان را رها ساخته و همراه آنان شود. او نیز می‌پذیرد و همراه آنان به بهشت زهرا بازمی گردد. به هنگام خداحافظی، از شهیدان می‌خواهد که او را نیز با خود ببرند؛ اما ...

کاوه خداشناس، بابک نوری و مهسا پورغلامی در فیلم سینمایی «خداحافظ رفیق» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «مدال» به کارگردانی «منیش بهات»، دیگر فیلمی است که شبکه سه ساعت ۱۶:۰۰ پخش می کند.

در این فیلم با بازی جی رانداوا، بانی ساندو، جاگ سینگ، پرادیپ سینگ راوات، هابی دهلیوال و داوی سینگ خواهیم دید: راجا سردستۀ یک گروه تبهکار است که از هیچ خشونت و جنایتی نسبت به تبهکاران دیگر رو گردان نیست. پخش یک گزارش تحقیرآمیز از محل زندگی و خانوادة راجا در روستا باعث می‌شود تا او خبرنگار آن گزارش را گروگان گرفته و داستان زندگی خود را برای او تعریف کند تا آن خبرنگار رویۀ خود را اصلاح کند. راجا در کودکی دچار سانحه‌ای شده و شنوایی خود را از دست داده است. او در جوانی وارد کالج تربیت بدنی شده و به خاطر استعداد و علاقۀ زیادش به دو و میدانی همواره مقام اول را کسب می‌کند. این موضوع به آنگاد که پیش از این قهرمان بلامنازع کالج بوده و خانواده‌ای ثروتمند دارد، خوش نیامده و با یک دسیسه، باعث دستگیری راجا به جرم توزیع مواد مخدر می‌شود و ..

فیلم سینمایی جدید «آوای جنگ» به کارگردانی «ساریک آندریاسیان»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.

داستان فیلم با بازی دیوید مخیتارلیان، سرگئی ملکونیان و دیوید کوتوف اوگانیسیان؛ با برگزاری مراسم عروسی سورن و آنوش در یک روستا آغاز می‌شود، اما شادی مردم با انتشار خبر آغاز جنگ ناتمام می‌ماند. در پی فراخوان عمومی، سه دوست صمیمی به نام‌های سورن، نوازنده دهل، گورگ، معلم روستا و نوازنده آکاردئون، و آرتاشس، پسر کشیش و نوازنده دودوک، داوطلبانه راهی جبهه جنگ علیه نازی‌ها می‌شوند تا از میهن خود دفاع کنند. آنها سازهایشان را نیز همراه می‌برند و در کنار جنگیدن، با اجرای موسیقی تلاش می‌کنند روحیه سربازان را حفظ کنند. در جریان نبرد، این سه دوست با سختی‌ها و فجایع بسیاری روبه‌رو می‌شوند. آنها در عملیات آزادسازی نخستین روستا‌های اشغال‌شده در نزدیکی مسکو شرکت می‌کنند و با شجاعت خود نقش مهمی در پیشروی ارتش ایفا می‌کنند. هم‌زمان، زندگی شخصی آنها نیز تحت تأثیر جنگ قرار می‌گیرد. سورن در یکی از نبرد‌ها به شدت مجروح شده و به بیمارستان منتقل می‌شود. نامزدش، آنوش، سفری طولانی را تا خط مقدم طی می‌کند تا به او برسد و آن دو در همان بیمارستان و در میان فضای تلخ جنگ، مراسم ازدواج ساده، اما ...

فیلم سینمایی «انقراض» به کارگردانی «دیوید سیلورمن و ریموند اس. پرسی»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی آدام دیوین، ریچل بلوم، کن جونگ و زازی بیتز؛ درباره فلامل‌ها موجودات بامزه‌ای هستند که می‌خواهند جشن گل بگیرند ولی اد و آپ خواهر و برادری هستند که در میان گروه همیشه خرابکاری می‌کنند و این بار هم جشن گل‌ها را به هم می‌زنند و جبسون رئیس گروه آنها را تنبیه می‌کند آنها نمی‌توانند در جشن گل‌ها شرکت نمایند. اد و آپ یک گل زیبای بزرگ می‌بینند و وارد گل می‌شوند بدون این که بدانند که این گل آنها را به سفر در زمان برده است. آنها با کلارنس که یک سگ کوچک است آشنا می‌شوند و به یک موزه حیوانات منقرض شده می‌روند و متوجه می‌شوند که آنها هم جز حیوانات منقرض شده هستند. اد و آپ تصمیم می‌گیرند که به زمان خود برگردند که ...

فیلم سینمایی «زودیاک چینی» به کارگردانی «جکی چان»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جکی چان و الیور پلت فیلم آمده است: شخصی به نام رایژن هاک قصد دارد چندین شی قدیمی و قیمتی را که قبلا در قرن نوزدهم از قصری در چین دزدیده شده‌اند به سرزمین مادری برگرداند. این اشیا ۱۲ مجسمه برنزی از حیوانات ماه‌های تقویم چینی است که قبلا به سرقت رفته. او در این راه از کمک دوستان خود بهره می‌برد. او برای پیدا کردن این مجسمه‌های برنزی به فرانسه سفر می‌کند و سعی می‌کند ان‌ها را از خانه‌های او در این سفر موفق به پیدا کردن ۱۱ مجسمه می‌شود ولی دوازدهمین مجسمه را یک قاچاقچی متمول اشیاء عتیقه در اختیار دارد و ...

فیلم سینمایی «تجارت جهانی» به کارگردانی «تام تایکور»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کلایو اوون، نائومی واتس، آرمین مولر اشتال و برایان اف. اوبرن خواهید دید: سالینجر و اِلا دو افسر تجسس اینترپل از طریق مدیر یکی از شعب فرعی بانک بین المللی IBBC متوجه می‌شوند این بانک به طرز گسترده‌ای در زمینه تجارت‌های ممنوعه همچون خرید و فروش سلاح فعالیت دارد. شومر همکار سالینجر و اِلاست، ولی درست زمانی که اطلاعات مهمی در این زمینه به دست آورده است به طرز مشکوکی کشته می‌شود و ...

فیلم سینمایی «گلوگاه شیطان» به کارگردانی «حمید بهمنی»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

خلاصه داستان فیلم درباره گروهی از مأموران شناسایی ایران در سال ۱۳۶۴ است که برای شناسایی منطقه‌ای از رودخانه اروند دچار سختی‌های فراوانی می‌شوند، اما ...

امین زندگانی، علیرام نورایی، علیرضا کمالی نژاد، پوریا پورسرخ و جمشید هاشم‌پور در فیلم سینمایی «گلوگاه شیطان» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شبکه نمایش فیلم سینمایی جدید «ویندو بوجانام» به کارگردانی «کارسیک اس»، را ساعت ۲۳:۰۰ پخش می کند.

در این فیلم با بازی آخیل راج، آیشواریا هولاکال و سیدهارت گولاپودی خواهیم دید: آناند و آدیتیا دو آشپز هستند که در نبرد آشپزی علیه ویوک، برای تصاحب یک رستوران وارد چالشی می‌شوند و ...

پویانمایی سینمایی «لیا و فینی در دریا» به کارگردانی «توبی جنکل»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش می شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: حیوانات جنگل برای مدت طولانی در دریا سرگردانند و اکنون بعد از گذشت مدتی طولانی، ذخیره‌ی غذایی آنها رو به اتمام است. دو دوست صمیمی، فینی و لیا که حیواناتی تخیلی از نوع نسرین و گریمپ هستند، بر اثر اتفاقی غیر عمدی، به بیرون از کشتی می‌افتند، آن دو که اکنون تنها در آب سرگردانند بر اثر طوفان، در آب غرق می‌شوند. طی ماجرایی فینی خود را در شهر زیر آب جزیره به نام کلونی که متعلق به نسرین‌ها‌ست، می‌بیند و از طرف دیگر امواج دریا لیا را به جزیره می‌رسد. کشتی حیوانات هم مدتی بعد به جزیره می‌رسند. لیا طی حادثه‌ای متوجه می‌شود کوه آتشفشانی در جزیره است که در شرف فعال شدن است و باید ساکنان جزیره را خبر کند. ملکه نسرین‌ها در کلونی ابتدا قضیه‌ی آتشفشان را قبول نمی‌کند، ولی در نهایت دستور به تخلیه‌ی شهر می‌دهد. حیوانات داخل کشتی که به تازگی وارد جزیره شده بودند، از چوب‌های کشتی استفاده کرده بودند. اکنون تمام نسرین‌های شهر کلونی و حیوانات دیگر نیاز به کشتی داشتند تا جزیره را ترک کنند، اما ...

فیلم تلویزیونی «بچه‌های طوفان» به کارگردانی «صادق صادق دقیقی»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: پدر رضا به دلیل عوارض شیمیایی مربوط به دفاع مقدس در بستر بیماری است و نیاز به دستگاه اکسیژن دارد؛ اما طوفان و باران شدید در روستای آنان در منطقه‌ای از شمال که چند روزی است مدام در حال باریدن است، به رضا و خواهرش اجازه نمی‌دهد که برای تهیه کپسول اکسیژن پدرشان به خارج از روستا بروند. اما رضا برای زنده ماندن پدرش مجبور می‌شود برای عبور از رودخانه خروشان دل به آب بزند که ...

پژمان بازغی، رضا ناجی، مریم بوبانی، سوگل طهماسبی، ونوس حسن‌کانلی و پرهام دلدار در فیلم تلویزیونی «بچه‌های طوفان» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «برادران شگفت‌انگیز ماریو» به کارگردانی «آرون هوروات، مایکل جلنیک و پیر لدوک»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش می شود.

این فیلم با بازی کریس پرت، جک بلک، چارلی دی، ست روگن و آنیا تیلور جوی؛ درباره یک لوله‌کش اهل بروکلین به نام ماریو است که به همراه یک شاهزاده خانم به نام پیچ و یک قارچ انسان‌نما به نام تود، از طریق پادشاهی قارچ‌ها سفر می‌کند تا برادر ماریو، لوئیجی، را پیدا کند و جهان را از دست یک کوپا بی‌رحم و آتش‌افروز به نام باوزر نجات دهد، اما ...