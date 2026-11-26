مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی از تامین ۱۰۰ درصدی اعتبار ۸۹ طرح ملی و استانی در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها خبر داد و گفت:این موفقیت با مشارکت ۲۸ هزار و ۵۴۳ مودی و تامین اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سیدطا‌ها علوی اظهار کرد:طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با هدف مردمی‌سازی اقتصاد، افزایش شفافیت مالیاتی و فراهم کردن امکان مشارکت مستقیم مودیان در تامین مالی طرح های عمرانی، برای نخستین بار در چهارم مردادماه ۱۴۰۳ رونمایی شد و امسال با استقبال گسترده مودیان استان به نتایج قابل توجهی دست یافته است.

وی افزود:در سال ۱۴۰۵ تعداد ۸۹ طرح اولویت‌دار در حوزه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی، حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی، آب و کشاورزی، محیط‌زیست، سلامت و رفاه اجتماعی، فرهنگ، ورزش و گردشگری و سایر بخش‌های زیرساختی و خدماتی برای مشارکت مودیان معرفی شد که اعتبار مورد نیاز تمامی این طرح ها به‌طور کامل تامین شده است.

علوی با تشریح جزئیات اعتبارات تامین‌شده گفت: از مجموع اعتبار اختصاص‌یافته بیش از ۱۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال به ۴۷ طرح ملی و افزون بر ۳ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال به ۴۲ طرح استانی اختصاص یافته است. با تامین این منابع از محل مشارکت مودیان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به تخصیص اعتبارات مربوط برای تکمیل طرح های معرفی‌ شده است.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با مقایسه عملکرد امسال و سال گذشته خاطرنشان کرد:در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۷ هزار و ۸۹۹ مودی در این طرح مشارکت کردند و از مجموع ۷ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز ۴۶ طرح ملی، بیش از ۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال معادل ۷۹ درصد تامین شد.

وی ادامه داد: تعداد مودیان مشارکت‌کننده طی امسال با افزایش ۱۰ هزار و ۶۴۴ نفر حدود ۶۰ درصد رشد داشته و میزان اعتبار تامین‌ شده نیز نسبت به سال گذشته حدود ۸۱ درصد افزایش یافته است آماری که بیانگر استقبال روزافزون مردم و فعالان اقتصادی از مشارکت در توسعه و آبادانی استان است.

علوی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مالیات صاحبان مشاغل در استان اشاره کرد و گفت:طی امسال برای ۴۷۲ هزار و ۲۳۳ پرونده مالیاتی، معادل ۷۴ ٫ ۶۸ درصد از پرونده‌های مشاغل استان، مالیات صفر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین مالیات ۵۲۳ هزار و ۵۳۸ پرونده، معادل ۸۲ ٫ ۸۰ درصد از پرونده‌های مشاغل، کمتر از ۱۰ میلیون تومان محاسبه شده است که پرونده‌های دارای مالیات صفر نیز در این آمار لحاظ شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده توجه به ظرفیت‌های اقتصادی مؤدیان و حمایت از صاحبان مشاغل خرد است.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی درباره نحوه انتخاب طرح های مشمول طرح اظهار کرد:طرح ها بر اساس ضوابط قانونی و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور انتخاب و به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند.

وی افزود:برخورداری از منافع عمومی گسترده و امکان تکمیل و بهره‌برداری از طرح ها تا پایان سال از مهمترین معیار‌های انتخاب طرح‌هاست.

گفتنی است طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با ایجاد ارتباط مستقیم میان پرداخت مالیات و اجرای طرح های عمرانی، فرصت ارزشمندی برای مشارکت مردم در تعیین محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات‌های پرداختی فراهم کرده است به‌گونه‌ای که مودیان می‌توانند با انتخاب طرح های اولویت‌دار در توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی استان خود نقش‌آفرینی کنند.