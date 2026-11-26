معاون سیاسی‌ و‌ اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف درخواست‌های تشکل‌های مردمی اظهار کرد:فرآیند‌های اداری نباید به عاملی برای متوقف ماندن یا به تعویق افتادن فعالیت‌های اجتماعی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مرتضی محمدزاده در جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف درخواست‌های تشکل‌های مردمی اظهار کرد:فرآیند‌های اداری نباید به عاملی برای متوقف ماندن یا به تعویق افتادن فعالیت‌های اجتماعی تبدیل شود بلکه باید با بررسی دقیق درخواست‌ها و مشخص‌کردن نواقص، مسیر فعالیت قانونی این مجموعه‌ها روشن و قابل پیگیری باشد.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد افزود: صرف صدور مجوز نباید معیار ارزیابی عملکرد تشکل‌ها باشد آنچه اهمیت دارد میزان اثرگذاری فعالیت‌ها، ارتباط واقعی با مسائل جامعه و توانایی آنها در ارائه راهکار‌های عملی برای حل مسائل اجتماعی است.

گفتنی است در این نشست درخواست‌های مربوط به صدور و تمدید مجوز فعالیت ۶ سازمان مردم‌نهاد مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت متقاضیان بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه ارزیابی و پس از تایید شورا، وارد فرآیند‌های قانونی صدور پروانه فعالیت شدند.