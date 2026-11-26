معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از تصویب و آغاز اجرای ۳۴ طرح پژوهشی در حوزه تحصیلات تکمیلی و دانشگاهی برای نخستین بار در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمد مسعودی نیا با اشاره به رویکرد سازمان منطقه آزاد ارس در حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و تقویت ارتباط دانشگاه با بخش‌های مختلف منطقه اظهار داشت:در راستای بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و حمایت از پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای نخستین بار ۳۴ طرح پژوهشی در منطقه آزاد ارس به تصویب رسیده و فرآیند اجرایی آن‌ها آغاز شده است.

وی افزود:برای اجرای هر یک از این طرح‌ها اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته که در مجموع ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار را شامل می‌شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس با تاکید بر ضرورت پیوند میان پژوهش‌های دانشگاهی و نیاز‌های واقعی جامعه تصریح کرد:هدف از اجرای این طرح ها، استفاده از ظرفیت دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاهی برای حل مسائل و نیاز‌های منطقه، کمک به ارتقای بهره وری صنایع و همچنین توسعه فعالیت‌های فرهنگی است.

مسعودی نیا خاطرنشان کرد:بهره گیری از توان علمی دانشگاه‌ها می‌تواند زمینه ساز ارائه راهکار‌های کاربردی برای چالش‌های صنعت و فرهنگ منطقه باشد و سازمان منطقه آزاد ارس تلاش دارد با حمایت از طرح‌های پژوهش محور، مسیر تبدیل دانش دانشگاهی به راهکار‌های عملی و اثرگذار را هموار کند.