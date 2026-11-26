زمین در خیابان لاهور اصفهان فروریخت و در پی این حادثه، سازه نگهبان مستقر در محل گودبرداری نیز فرو ریخت. این حادثه مصدوم و تلفات جانی در پی نداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ فروریزش بخشی از زمین دیشب در خیابان لاهور اصفهان باعث ریزش سازه نگهبان محل گودبرداری شد.

آتش‌نشانان پس از حضور در محل و با همکاری افسر کشیک وقت، محدوده حادثه را به طور کامل ایمن‌سازی کردند تا از بروز هرگونه خطر احتمالی برای شهروندان و خودروهای عبوری جلوگیری شود.

در این عملیات، عوامل شهرداری، نیروی انتظامی و شرکت آب و فاضلاب نیز حضور داشتند و با هم‌افزایی دستگاه‌های مسوول، وضعیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن کنترل شد.

عامل اصلی وقوع این فرونشست در دست بررسی است.