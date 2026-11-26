به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "محمدرضا قائمی‌نژاد" در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت زنی در زمینه توزیع مواد مخدر تریاک در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، همکاری فرماندهی مرزبانی خراسان شمالی و هماهنگی قضایی، موفق به دستگیری متهم شدند که در بازرسی از منزل وی، ۳ کیلوگرم مواد مخدر سنتی از نوع تریاک کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.