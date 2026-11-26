دمای کمینه در هر ۹ ایستگاه هواشناسی استان البرز در چهارم آذر امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین ۳ تا ۱۱ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مدیرکل هواشناسی استان با اعلام این خبر گفت: بررسی داده‌های ایستگاه‌های سینوپتیک و اقلیم‌شناسی نشان می‌دهد روند افزایش دمای کمینه در تمامی ایستگاه‌های مورد بررسی ثبت شده است.

کامران حقی‌آبی افزود: بیشترین افزایش دما مربوط به ایستگاه کرج است که دمای کمینه آن از یک درجه در سال گذشته به ۱۲ درجه سانتی‌گراد در چهارم آذر امسال رسیده است.

وی با اشاره به تغییرات دمایی در سایر مناطق استان اظهار کرد: دمای کمینه در ایستگاه اشتهارد ۹ درجه، هشتگرد پنج درجه و طالقان سه درجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی البرز درباره پیامدهای تداوم این شرایط هشدار داد و گفت: افزایش دما در فصل سرد می‌تواند به کاهش ذخیره برف در ارتفاعات، تأخیر در آغاز بارش‌های برفی و افزایش تبخیر منابع آب سطحی منجر شود.

حقی‌آبی همچنین اختلال در دوره خواب زمستانی گیاهان و تغییر چرخه فعالیت آفات کشاورزی را از دیگر پیامدهای احتمالی این وضعیت دانست و بر ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به تغییرات الگوهای اقلیمی تأکید کرد.

وی خواستار بازنگری در برنامه‌ریزی‌های حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آب متناسب با شرایط جدید جوی شد تا از خسارت‌های احتمالی در ماه‌های پیش‌رو جلوگیری شود.