دو متخلف که با سلاح و مهمات غیرمجاز قصد شکار حیات‌وحش را در منطقه شکار ممنوع شمال و غرب سالوک خراسان شمالی داشتند، با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران یگان حفاظت محیط زیست پیش از شکار شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، مأموران یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در جریان گشت و کنترل منطقه شکار ممنوع شمال و غرب سالوک دو فرد را قبل شروع به شکار متوقف کردند.

از متخلفان، یک قبضه اسلحه ساچمه‌زنی تک‌لول قاچاق، ۶ فشنگ چهارپاره دست‌ساز و غیرمجاز مخصوص شکار پستانداران، ۵ فشنگ ساچمه‌زنی دست‌ساز مخصوص شکار پرندگان و یک توپ پرده مخصوص شکار کبک کشف و ضبط شد.

متخلفین که از اهالی روستاهای حاشیه غربی این منطقه بودند برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.