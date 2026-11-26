دویست‌ و هفتادمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان همزمان با ششمین روز هفته بسیج، در میدان هفت‌تیر نسیم‌شهر، میدان امام شهید خامنه‌ای گلستان و خیابان شهید محمد جهان‌آرا در صالحیه برگزار شد.

خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این تجمعات پرشور، با تأکید بر همبستگی و اتحاد ملی، از نقش بسیج در خدمت‌رسانی، مقابله با تهدیدات و حفظ انسجام کشور تجلیل کردند. به گزارشحاضران در این تجمعات پرشور، با تأکید بر همبستگی و اتحاد ملی، از نقش بسیج در خدمت‌رسانی، مقابله با تهدیدات و حفظ انسجام کشور تجلیل کردند.

در این اجتماع، بسیج به‌عنوان نهادی برخاسته از اراده ملت و نماد خدمت بی‌منت در عرصه‌های مختلف، از جهاد سازندگی و تبیین تا دفاع از کشور و مقابله با توطئه‌های دشمن، مورد توجه قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان همچنین با اشاره به تداوم اجتماعات شبانه در ۹ ماه گذشته، از فداکاری بسیجیان و جان‌فدایان کشور قدردانی کردند و بر ضرورت تقویت همبستگی ملی، حضور مؤثر نسل جوان و نقش‌آفرینی بسیج در حل مشکلات مردم و محلات تأکید کردند.