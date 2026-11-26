علاقه‌مندان به شرکت در دوازدهمین جشنواره ایده‌های برتر استان البرز تا ۱۲ آذر فرصت دارند طرح‌ها و ایده‌های خود را در سامانه جشنواره ثبت کنند؛ رویدادی که با هدف شناسایی استعدادها، حمایت از نوآوری و فراهم کردن زمینه تبدیل ایده‌های خلاقانه به محصولات و کسب‌وکار برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، رئیس بنیاد نخبگان استان با اعلام آغاز فراخوان این جشنواره گفت: آثار ارسالی پس از پایان مهلت ثبت‌نام، در هفت کارگروه تخصصی ارزیابی و داوری می‌شوند و برگزیدگان پس از تأیید شورای سیاست‌گذاری معرفی خواهند شد.

محمد نبیونی با اشاره به مشارکت ۲۳ مجموعه علمی، دانشگاهی، پژوهشی، اجرایی و بخش خصوصی در برگزاری این رویداد افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی، آزاد اسلامی، تهران و خوارزمی در کنار مراکز تحقیقاتی، پارک علم و فناوری، جهاد دانشگاهی، شهرداری کرج و دیگر مجموعه‌های فعال در زیست‌بوم نوآوری استان در این جشنواره همکاری دارند.

وی تقویت بخش دانش‌آموزی را از محورهای مهم این دوره برشمرد و گفت: با همکاری آموزش و پرورش، پژوهش‌سراها و مراکز استعدادهای درخشان، زمینه حضور دانش‌آموزان و نوجوانان در این رویداد فراهم شده است و انتظار می‌رود امسال نیز شاهد استقبال مطلوب از این بخش باشیم.

رئیس بنیاد نخبگان البرز با اشاره به تجربه دوره‌های گذشته اظهار کرد: بیشترین آثار دریافتی معمولاً به حوزه‌های فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم پایه و علوم انسانی اختصاص داشته است و تلاش می‌شود با ارزیابی تخصصی، ظرفیت‌های سایر حوزه‌ها نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

نبیونی با بیان اینکه در دوره‌های گذشته از هر یک از هفت کارگروه، یک ایده برتر در بخش دانش‌آموزی و یک ایده برتر در بخش غیردانش‌آموزی انتخاب می‌شد، افزود: امکان معرفی آثار شایسته تقدیر نیز با پیشنهاد رؤسای کارگروه‌ها و تأیید شورای سیاست‌گذاری وجود دارد.

وی با تأکید بر تداوم حمایت‌ها پس از معرفی برگزیدگان گفت: ایده‌های دارای ظرفیت اجرایی به پارک علم و فناوری، کارخانه نوآوری، سراهای نوآوری و مراکز رشد معرفی می‌شوند تا صاحبان آنها برای توسعه طرح و تبدیل ایده به محصول یا کسب‌وکار از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شوند.

رئیس بنیاد نخبگان استان البرز همچنین از امکان معرفی طرح‌های مستعد به ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد و گفت: در دوره‌های گذشته برخی صاحبان ایده برای دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی نیز به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

دوازدهمین جشنواره ایده‌های برتر البرز با مشارکت مجموعه‌های علمی و اجرایی استان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان تا ۱۲ آذر برای ثبت و ارسال ایده‌های خود از طریق سامانه جشنواره مهلت دارند.