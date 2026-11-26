به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "محمدرضا قائمی‌نژاد" در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با سارقان خرد، شناسایی و دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه عباس‌آباد قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات میدانی موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق سابقه‌دار شدند که در بازرسی از مخفیگاه وی، مقادیری سیم و کابل برق به همراه ابزار و ادوات سرقت کشف شد، تصریح کرد: متهم در تحقیقات انجام‌شده به ۶ فقره سرقت سیم و کابل برق و مخابرات اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.