به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، با اشاره به جایگاه زنجان در صنعت سرب و روی کشور اظهار کرد:استان زنجان با سهم حدود ۷۰ درصدی از تولید شمش روی کشور، قطب اصلی صنعت روی ایران به شمار می‌رود. همچنین نزدیک به ۲۰ درصد شمش سرب کشور در این استان تولید می‌شود.

مجتبی بزرگ، افزود : این استان با برخورداری از ظرفیت‌های معدنی، واحدهای فرآوری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نقش مهمی در زنجیره تولید و صادرات سرب و روی کشور دارد.

معدن سرب و روی و کارخانه تولید سرب و روی انگوران در استان زنجان، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده سرب و روی ایران و یکی از بزرگ‌ترین معادن سرب و روی خاورمیانه است.

در صنعت سرب و روی در استان زنجان 10 هزار نفر مشغول بکار هستند.

صنعت سرب و روی با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی و با محوریت بخش خصوصی شکل گرفته و هدف اصلی آن، گذر از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار در زمینه معدن و تولیدات معدنی بوده است.