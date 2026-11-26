رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از برداشت ۱۲۰ تن زیتون از سطح ۱۴۰ هکتار باغ‌های این محصول در استان طی سال زراعی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: توسعه کشت زیتون به‌عنوان محصولی کم‌آب‌طلب، در شهرستان‌های دارای پتانسیل خراسان شمالی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، اسماعیل محمودآبادی با گرامیداشت چهارم آذر ماه روز ملی زیتون افزود: در حال حاضر عمده سطح زیر کشت زیتون استان در شهرستان مانه قرار دارد و این محصول فعلا در سایر شهرستان‌ها کشت گسترده‌ای ندارد.

وی با اشاره به کم آب طلب بودن درخت زیتون افزود: با توجه به شرایط منابع آبی و ضرورت توسعه کشت محصولات کم‌آب‌طلب، برنامه‌ریزی برای گسترش باغ‌های زیتون در تمامی شهرستان‌های استان انجام شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: امیدواریم با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، سطح زیر کشت زیتون در استان سال‌به‌سال افزایش یابد و این محصول به یکی از ظرفیت‌های مهم باغبانی خراسان شمالی تبدیل شود.

وی زمان برداشت زیتون در خراسان شمالی را معمولاً اوایل پائیز هر سال اعلام کرد.