برداشت ۱۲۰ تن زیتون از ۱۴۰ هکتار باغ در خراسان شمالی
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از برداشت ۱۲۰ تن زیتون از سطح ۱۴۰ هکتار باغهای این محصول در استان طی سال زراعی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: توسعه کشت زیتون بهعنوان محصولی کمآبطلب، در شهرستانهای دارای پتانسیل خراسان شمالی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، اسماعیل محمودآبادی با گرامیداشت چهارم آذر ماه روز ملی زیتون افزود: در حال حاضر عمده سطح زیر کشت زیتون استان در شهرستان مانه قرار دارد و این محصول فعلا در سایر شهرستانها کشت گستردهای ندارد.
وی با اشاره به کم آب طلب بودن درخت زیتون افزود: با توجه به شرایط منابع آبی و ضرورت توسعه کشت محصولات کمآبطلب، برنامهریزی برای گسترش باغهای زیتون در تمامی شهرستانهای استان انجام شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: امیدواریم با اجرای برنامههای پیشبینیشده، سطح زیر کشت زیتون در استان سالبهسال افزایش یابد و این محصول به یکی از ظرفیتهای مهم باغبانی خراسان شمالی تبدیل شود.
وی زمان برداشت زیتون در خراسان شمالی را معمولاً اوایل پائیز هر سال اعلام کرد.