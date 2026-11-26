دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه نتیجه‌های نظرسنجی از ایرانیان نشان می‌دهد که تمایل آنان به فرزندآوری، بیش از نرخ جایگزینی و به‌طور میانگین ۲ تا ۳ فرزند است، از طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان دارای فرزند اول یا دوم به عنوان راهکار جدید این ستاد برای اجرا در مدت ۳ سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع ایران هرچه قوی‌تر با افزایش جمعیت جوان، به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ گفت. متن کامل گفتگو به این شرح است:

سؤال: از خود جایزه ملی آغاز کنیم که امسال چگونه برگزار شد؟ چقدر برای خودتان رضایت‌بخش بود، استقبالی که اتفاق افتاد، چقدر از نظرتان حائز اهمیت بود، چقدر تفاوت داشت با سال‌های قبل؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: امسال ما حدود سه‌هزار و ۲۲۷ شرکت کننده داشتیم، شرکت‌کننده‌های ما در این جایزه در هفت بخش بودند، خانواده‌ها، رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، مدیران، سازمان‌های مردم‌نهاد، نخبگان و نیرو‌های مسلح. ما در این هفت بخش باز گذاشتیم؛ یعنی چند بار مجبور شدیم تمدید کنیم به خاطر استقبال بسیار خوبی که مردم داشتند، به طوری که این سه‌هزار و ۲۲۷ شرکت کننده، حدود بیش از دوهزارشان خانواده‌ها بودند که شرکت کرده بودند و نسبت به سال گذشته؛ ۶۷ و ۸ دهم درصد افزایش شرکت را داشتیم. این خود استقبال بسیار خوبی بود.

ما یک کمیته علمی و سیاست‌گذاری داشتیم که از ابتدا؛ از چند ماه قبل کار خودشان را آغاز کرده بودند، در نهایت هم کمیته داوری همه شرکت‌کنندگانی را که شرکت کرده بودند بر اساس شاخص‌ها و سنجه‌هایی که قبلاً آن شاخص‌ها و سنجه‌ها همگی برآورد شده بود، بر اساس آن، ما ابتدا ۱۰ برابر، بعد پنج برابر و بعد سه برابر کسانی را که صاحب امتیاز بودند آوردیم، آن سه برابر به هیأت داوران ارجاع شد، در هیأت داوران آن افراد نهایی که حدود ۳۰ نفر می‌شدند؛ ۳۰ نفر از خانواده‌ها، دستگاه‌ها و افراد؛ این‌ها مشخص شدند و بنابراین خوشبختانه می‌بینیم این هفت یا هشت بخش به اضافه نخبگان و شرکت‌های خصوصی؛ اسامی همگی این‌ها مشخص شد.

ما در سوم آذر ۱۴۰۵ از این برگزیدگان از اول تا سوم دعوت کردیم، برخی‌ها به عنوان شایسته تقدیر شناسایی شده بودند، دیگر امکان دعوت اینها به خصوص این که اکثریت‌شان از شهرستان‌ها بودند، وجود نداشت، ولی آنهایی که رتبه‌های بین یک تا سه آورده بودند، حتی شهرستانی هم بودند، یک امکاناتی برای آنها فراهم شد که بتوانند تشریف بیاورند. تشریف آوردند و جوایز خود را دریافت کردند، به طوری که مثلاً در مورد اولین خانواده که رتبه اول خانواده را آورده بود؛ پدر و مادر هر دو دارای مدرک کارشناسی دانشگاهی بودند و ۹ فرزند داشتند.

۹ فرزند هم تقریباً چیزی حدود چهار نفرشان بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت بودند و پنج نفرشان قبل از قانون جوانی جمعیت بودند و سن اینها کمتر از ۴۵ سال بود، بنابراین ما بر اساس آن سنجه‌ها و شاخص‌ها، بالاترین‌ها را هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی انتخاب کردیم، به طوری که همین ۹ فرزندی که به دنیا آمده بودند، تعداد زیادی از آنها دارای امتیازات و رتبه‌های خاصی بودند؛ مثلاً در مسابقات ورزشی، مدرسه‌ای و مسائل دانشگاهی؛ اینها صاحب رتبه بودند که همه امتیاز و شاخص اینها را بالا می‌برد، بنابراین خوشبختانه امسال توانستیم با یک داوری خیلی خوب این افراد را انتخاب کنیم. من امسال خودم از نظر کیفی خیلی راضی‌تر هستم که توانستیم افراد کیفی‌تر را انتخاب کنیم و استقبال هم که خوشبختانه نزدیک ۶۸ درصد افزایش استقبال در ثبت‌نام را داشتیم.

سؤال: این که رهبری انقلاب هم اشاره می‌کنند به مسأله الگوسازی و تبیین مسأله به ویژه برای جوانان، به نظر شما، جایزه ملی به اندازه کافی دیده می‌شود و کمک می‌کند به این الگوسازی، چقدر اثرگذاری آن را شما در جامعه سنجیدید؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: اولاً از سازمان صداوسیما خیلی تشکر می‌کنیم؛ برنامه ایران جوان که در صداوسیما پخش می‌شود و بعد در بخش خبر، قسمت خبر و شبکه خبر؛ در بخش‌های خبری خیلی خوب خوشبختانه به مسأله جایزه پرداخته شد؛ یعنی اطلاع‌رسانی خیلی خوبی به مردم انجام شد، شاید با وجود این که امسال مسأله تلاطم‌های خاص را داشتیم، ولی این افزایش ۶۸ درصدی یک مقدار این را مدیون اطلاع‌رسانی صدا و سیما هستیم. وقتی ما با افراد صحبت می‌کنیم که چرا ازدواج نمی‌کنید و فرزند نمی‌آورید؟ دلایل مختلف را عنوان می‌کنند، ولی همین خانواده‌ها، افراد و نخبگان؛ همین کسانی که آمدند به عنوان خود فرد شرکت کردند.

این‌ها خودشان بهترین دلیل هستند برای این که می‌توان هم تحصیل کرد، تحصیلات عالیه داشت، هم اشتغال داشت، هم ازدواج کرد، هم یک فرزندآوری کیفی و کمّی داشت و این بالأخره برای الگوسازی همان‌طور که رهبر معظم ما فرمودند؛ بهترین الگو است که خوشبختانه ما داشتیم. فکر می‌کنم اطلاع‌رسانی امسال از سال‌های گذشته نسبتاً بهتر بود، ان‌شاءالله امیدواریم که باز با گفتمان‌سازی بیشتری که توسط رسانه‌ها به‌خصوص رسانه ملی انجام می‌شود، شاهد باشیم که واقعاً این گفتمان فرزندآوری و ازدواج، به گفتمان خانواده و در میان خانواده‌ها تبدیل شود.

سؤال: الان وضعیت ما در حوزه جمعیت، در مجموع چطور است؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: نرخ باروری کل ما در سال ۱۴۰۴؛ یک ممیز ۳۴ بوده، در سال ۱۴۰۳؛ یک ممیز ۴۴ بوده است.

سؤال: این یک ممیز ۳۴ را ممکن است بیشتر تشریح بفرمایید؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: نرخ باروری کل؛ یعنی تعداد فرزند متولد شده از مادران در سن باروری، مادران در سن باروری؛ ۱۵ تا ۴۹ سال؛ یک تعریف جهانی است. مادران و زنانی که ۱۵ تا ۴۹ سال هستند و ازدواج کردند، اگر فرزند بیاورند، تعداد فرزندانشان می‌شود نرخ باروری کل، که این نرخ باروری کل را می‌گیرند. در دهه ۶۰ مثلاً در سال ۱۳۶۵، نرخ باوری کل؛ ۶ ممیز هشت دهم فرزند بود؛ یعنی هر زن ایرانی؛ ۶ ممیز هشت دهم فرزند به طور متوسط به دنیا می‌آورد؛ یکی پنج، یکی هفت، یکی ۱۰ تا می‌آورد؛ متوسط آن؛ شش و هشت دهم بود.

الان متوسط نرخ باروری کل؛ یک ممیز ۳۴ است. یعنی زیر دو و یک دهم است. زیر دو و یک دهم چه معنایی دارد؟ ما یک مطلبی داریم به عنوان نرخ جایگزینی؛ یعنی اگر همین جمعیت فعلی حدود مثلاً ۶۷ میلیونی داخل ایران یا ۹۳ میلیونی کلی را بخواهیم حفظ کنیم، بایستی هر زن در سن باروری دو ممیز یک دهم فرزند حداقل به دنیا بیاورد که این تعداد جمعیت حفظ شود و اگر بیاییم زیر این میزان که الان در زیر آن هستیم؛ یک ممیز ۳۴ هستیم، ما زیر نرخ جایگزینی حرکت می‌کنیم؛ زیر نرخ جایگزینی؛ یعنی جمعیت ما به تدریج و به آرامی رو به کاهش می‌رود، به طوری که برآورد‌های ما این است که در سال ۱۴۱۹ یعنی در ۱۴ تا ۱۵ سال دیگر، تعداد مرگ‌های ما با تعداد تولد‌های ما برابر می‌شود و بعد از آن تعداد مرگ‌ها از تعداد تولد‌ها پیشی می‌گیرد.

این اتفاقی است که الان در گیلان افتاده، نرخ باروری کل در گیلان هشت دهم است و از امسال اینها دچار چنین عارضه‌ای شدند. ما واقعاً باید مراقب باشیم، به سرعت می‌رسیم به مسأله پنجره جمعیتی که بسته شود، بنابراین این پیام یک فصل‌الخطابی بود در مسأله جمعیت، حضرت ایشان که لازم است از ایشان تشکر کنم، چون ظرف یک مدت کوتاه ایشان در ۳۰ اردیبهشت یک پیام کوتاهی را به مناسبت روز ملی جمعیت صادر فرمودند و هم‌اکنون هم در سوم آذر پیامی را به مناسبت چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت صادر فرمودند.

این پیام ایشان واقعاً یک فصل‌الخطاب است، یعنی ریل‌گذاری کرده، نقاط مهم و اساسی و تأثیر را مشخص کرده، الان ایشان فرمودند که اینک مجالی فراهم شده که مردم و مسئولین با نگرش عمیق‌تر به مسأله جمعیت وارد عمل شوند. یک مجالی، از این مجال نباید بگذریم، ما اگر نرخ باروری کلی ما از این هم پایین‌تر بیاید، وارد یک چاله‌ای می‌شویم که درآمدن از آن سخت‌تر می‌شود، بنابراین قبل از این که به آن سختی‌ها برسیم، به‌خصوص من رویکردم این‌جا به سمت مسئولین کشور است. پیمایش‌های ملی که در کشور انجام می‌شود؛ پیمایش چهارم که در سال ۱۴۰۲ انجام شده، در این پیمایش چهارم، از همه ایرانیان سؤال کردند تعداد فرزند ایده‌آل‌تان چقدر است؟ فکر می‌کنید تعداد فرزند ایده‌آل را همه ایرانیان به طور متوسط چقدر گفتند؟

سؤال: دو تا سه نفر؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: دو و نیم فرزند می‌خواهند، اگر دو و نیم فرزند محقق شود چه اتفاقی می‌افتد؟ ما می‌رویم بالای دو و یک دهم؛ یعنی می‌رویم بالای نرخ جایگزینی، یعنی افزایش جمعیت هم حتی پیدا می‌کنیم، حفظ و بالاتر از آن. ولی چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ به خاطر موانعی که پیش پای ازدواج و فرزندآوری وجود دارد و کاملاً به درستی ایشان اشاره فرمودند که بایستی تشویق و برویم به سمت ازدواج در سنین جوانی؛ این خود بسیار بسیار مهم است؛ یعنی نکته کلیدی ماست که ما برای تشویق در ازدواج چه کردیم؟ چه باید کنیم و چه مسائل و معضلاتی دارد.

سؤال: مشوق‌هایی که در قانون از قبل دیده شده بود، حالا نمی‌خواهد وارد این چالش‌ها شویم که چقدر از آن اجرا شده یا نشده، اما اخیراً این اقدام صدور کارت امید مادرانی که پیگیری کردید و الان به نتیجه رسیده، خیلی سر و صدا کرد و به نظر می‌رسد اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند اثرگذار باشد. کارت امید مادران را توضیح بفرمایید چه اقدامی انجام شده است؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: ما به این نتیجه رسیدیم بعد از نشست‌های متعددی که در شورا‌های سیاست‌گذاری و اندیشه‌ورزی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت داشتیم، که خانواده‌ها علت این که یک مقداری کمتر شاید دست به فرزندآوری می‌زنند، به خاطر هزینه‌های زندگی سال‌های اول زندگی کودک است و باید به اینها کمک شود؛ یک کمک هزینه‌ای را در اختیار قرار دهیم، تجربیات هم که ما بررسی کردیم؛ در این زمینه کار‌هایی که کرده بودند، موفق بودند، آمدیم از طریق شورای اندیشه‌ورزی به این نتیجه رسیدیم بیاییم یک کارتی را ببینیم و طراحی داشته باشیم؛ نام آن را هم کارت امید مادر گذاشتیم و گفتیم این در اختیار مادر قرار بگیرد و به مادر تعلق بگیرد.

بنده سال گذشته در چهارم شهریور ۱۴۰۴ رفتم یک گزارش مفصلی را به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که همه از بزرگان کشور هستند دادم و رؤسای قوا هم در آن شرکت می‌کنند، اتفاقاً در آن جلسه؛ هم رئیس جمهور، هم رئیس مجلس شرکت داشتند. بعد از گزارشی که بنده دادم، رئیس جمهور فرمودند که شما چه پیشنهادی برای رفع این موضوع می‌کنید؟ ما پیشنهادهای متعددی داشتیم، ولی من گفتم یک پیشنهاد ما اساسی است و این است که کارت امید مادر، یعنی هزینه‌های دوسال اول زندگی کودک کمک خانواده‌ها کنیم، در دو سال اول زندگی هشتاد درصد رشد مغزی، هشتاد درصد رشد هوشی، رشد شناختی، شکل گیری مسائل عصبی، سیناپس‌هایی که اتفاقاتی که در مغز می‌افتد در این دو سه سال اول است، در دو سال اول کمک کنیم به خانواده‌ها، این جلسه در چهارم شهریور برگزار شد، ۲۴ شهریور آقای رئیس جمهور کارت امید مادر را امضا کردند به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی که همه مادران ایرانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ دارای فرزند می‌شوند، به ازای هر فرزند برای این‌ها دو میلیون تومان ماهیانه به مدت ۲۴ ماه شارژ شود.

سوال: آن هم به حساب مادر؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: پدران همه تقریبا هر چه جمهوری اسلامی می‌دهد، ۹۰ درصد پدران، برای آن‌ها می‌شوند سرپرست خانوار، ما گفتیم مادر زحمت حمل و بارداری را می‌کشد، زحمت شیردادن را می‌کشد، مراقبت‌های کودک در کشور بالای ۹۰ درصد به عهده مادرست، خود قرآن می‌گوید مادر سی ماه این حمل و سختی روی سختی، تحمل می‌کند، بنابراین گفتیم یک بار ما از مادر تشکر کنیم.

اتفاقا در یکی از این پیمایش‌های ملی یک گزاره‌ای را گذاشته بودند، فضیلت مادری فضیلت است، این مادری یک فضیلت است حدود ۹۷ درصد بسیار موافق و موافق گفته بودند، هیچ گزاره‌ای هیچ وقت جواب موافق نداده بودند.

این ارزش مادری و این فرهنگ ارزشگذاری به فرهنگ مادری در کشور ما نشان می‌دهند، این کار را کردیم و باور بفرمایید این قدر تاثیرات خوب داشت، این قدر ما بازخورد‌های مناسب از طریق رسانه‌ها گرفتیم، همین الان تا پایان مهرماه، چون ما ۱۵ ماه بعد متولدین آن ماه به مادران این ۲ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

یعنی ۱۵ آذر، برای ماه آبان پرداخت می‌شود ولی تا پایان مهرماه حدود ۴۷۰ هزار مادر و حدود ۴۹۰ هزار فرزند به دنیا آمده این کارت امید مادر را دریافت کردند مبلغ ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، تا پایان امسال برآورد ما این است که حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان این بازپرداخت خواهد شد روی هم رفته و برای سال آینده که سال دوم زندگی این کودکان است، ۳۵ هزار میلیارد تومان یعنی روی هم در دو سال اول ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این هزینه‌های زندگی کودک پرداخت می‌شود.

ان‌شاءالله ما به دنبال این هستیم که این مبلغ اگر رونق اقتصادی درکشور اتفاق بیافتد افزایش دهیم که این کمک هزینه‌ها باز بیشتر و کافی‌تر باشد.

سوال: از فروردین ۴۰۵ برای همه کسانی که این‌گونه‌اند، است؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: بدون این که ثبت نام کنند و پشت صف باشند و بدون این که ناامید برگردند یک سامانه‌ای را طراحی کردیم که از سازمان ثبت احوال مادران ایرانی زایمان کرده با فرزند زنده، اسامی شان می‌رود به وزارت رفاه آن‌ها یک راستی آزمایی می‌کنند به مدت ۵ روز و بعد از آن می‌رود به شرکت فارا، شرکت فناوری رفاه ایرانیان در آن جا هم ظرف ۱۰ روز این مبلغ در کارت مادران شارژ می‌شود که به عنوان کالابرگ این را استفاده می‌کنند.

علت اینکه کالابرگ گذاشتیم تقریبا در آن مقوله و محدوده‌ای که خودمان می‌خواهیم، موادی که مورد نیاز است و ملزوم‌هایی که مورد نیاز کودک و مادر است.

سوال: فقط با آن همین‌ها را می‌توانند تهیه کنند؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: بله برای این ملزوم‌ها است که نمی‌توانند در این زمینه‌ها در قالب کالابرگ این را هزینه کنند و بدون درخواست و به راحتی در اختیارشان قرار می‌گیرد.

سوال: در پیام رهبر معظم انقلاب هم به نوعی اشاره شده بود، یکی از چالش‌هایی که در این مواجهه‌هایی که شما داشتید با برخی راجع به فرزندآوری صحبت می‌شود، بحث مسکن است، مسکن نه فقط برای فرزندآوری، کلا یکی از چالش‌های اساسی در حوزه اقتصاد ما است، دربحث فرزندآوری خیلی چالش بزرگی است، ستاد برای موضوع مسکن آیا طرحی، برنامه‌ای، برنامه ریزی دارد تا بتواند به نوعی این چالش را زفع کند؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: اولا ما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را داریم که ماده ۳ و ۴ آن به داستان تخصیص و واگذاری زمین به کسانی که سه فرزند و بالاتر دارند، پرداخته است، این کار طبق روال خودش انجام می‌شود، ما هم به عنوان دستگاه ناظر و دستگاهی که باید نظارت بکنیم، بر این کار نظارت می‌کنیم.

سوال: خیلی‌ها هم می‌گویند به این راحتی اجرا نمی‌شود؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: همین را بگویم حدود ۲۰ درصد از ثبت نام کنندگان این‌ها واگذاری و تخصیص زمین به آن‌ها صورت گرفته و ۸۰ درصد صورت نگرفته بنابراین ما یک جمعیت زیادی داریم که این‌ها دست خالی بازگشتند.

البته وزارت راه و شهرسازی دلایلی دارد و می‌گوید بانک زمین ما در بسیاری از نقاط کشور به خصوص استان‌هایی مثل تهران، مثل استان‌های شمالی بانک زمین ما فقیر است و مجبوریم در یک جا‌هایی خیلی بایر، برای آن جا باید زیرساخت‌ها آماده کنیم و باید آماده سازی زمین صورت بگیرد، آماده سازی زیرساخت‌ها هزینه برست، برای این هزینه‌ها بودجه‌ای در اختیار ما گذاشته نشده است.

این داستان تخصیص و واگذاری زمین را پیگیری می‌کنیم و وظیفه مان است، یک طراحی را در شورای اندیشه ورزی ستاد ملی جمعیت انجام دادیم. با دوتا از معاونین وزارت راه و شهرسازی جلسات متعددی در این زمینه گذاشتم، تقریبا طراحی ما آماده است، ما فکر می‌کنیم برای زوج‌های جوان که این‌ها هیچ فرزندی ندارند یا تک فرزند هستند، می‌خواهیم تشویق شوند برای آوردن فرزند اول، برای آوردن فرزند دوم و فرزند‌های بعدی، طراحی ما مسکن استیجاری کوچک مقیاس ارزان قیمت، طراحی مان این است که اولا مسکن استیجاری باشد.

بعد استیجاری ارزان قیمت باشد، با یک بهای نازل این‌ها بتوانند توی این‌ها بشینند، برنامه ریزی ما این است که ظرف سه سال صورت بگیرد، کوچک مقیاس باشد، نرویم جای مسکن و خانه‌های بزرگ، در حدی که این دو نفر، سه نفر، چهار نفر آن جا زندگی کنند و ارزان قیمت باشد.

اگر در سه سال اولی که زندگی می‌کنند این زوج جوان دراین مسکن استیجاری کوچک مقیاس یک فرزند به دنیا بیاورند، فرزند دوم شان به دنیا بیاورند، یک دانه فرزند در این سه سال به دنیا بیاورند، طراحی ما این است که بتوانند سه سال دیگر آن جا مستقر شوند و از همین مسکن استفاده کنند.

در این زمان می‌توانند خودشان جمع و جور کنند و بروند و این مسکن تعلق بگیرد به یک زوج جوان دیگر که آن‌ها هم بتوانند بیایند استفاده کنند، این تجربه‌ای است که در دنیا هم اجرا شده و تجربه موفقی بوده، این طرح را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم و خوبی این مسئله این است که بخش خصوصی را وارد می‌کنیم و این کار نباشد که فقط در بخش دولتی باشد و هزینه بر باشد.

فقط با یک سری تمهیداتی برای این قضیه آماده شود و بخش خصوصی هم به خاطر این که خودش هم تا یک حدی منتفع می‌شود، ورود می‌کند در این قضیه و اگر بتوانیم این کار را مصوبه اش را داشته باشیم، برای مسکن که رهبری معظم انقلاب هم دو بار در این بیان خودشان و پیام خودشان روی مسئله مسکن اشاره کردند.

مسئله مسکن یکی از گلوگاه‌های مهم در زمینه ازدواج و در زمینه فرزند آوری است و ان‌شاءالله بتوانیم آن را حل کنیم.

سوال: جانمایی آن کجای شهر‌ها خواهد بود؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: الان این را می‌برند در خارج از شهر‌ها و حاشیه شهرها، پیشنهاد ما این است که بیایند در بافت فرسوده، اولا بافت‌های فرسوده باید تبدیل به بافت‌های نو شوند، ثانیا زیرساخت هافراهم است، برق، آب، جاده و خیابانش است، نیازی نیست جایی از زیر صفر بیاورید بالا و آن همه آماده سازی و تامین زیرساخت‌ها هزینه بر باشد، پیشنهاد ما این است و این نیاز به این است مطرح شود و پخته‌تر شود.

سوال: برآورد شما چقدر مسکن مورد نیاز است؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: الان یک تعداد زیادی جمعیت اجاره نشینی که اکثرشان هم زوج‌های جوان هستند. برآورد این است، البته وزارت راه و شهرسازی این‌ها شروع کردند یک کار‌هایی تقریبا یک چیزی شبیه این، ولی به این معنا، با این معنا و این فکری که ما در پس آن داریم، نه، ولی شروع کردند خیلی کم مثلا به دو هزار نفر بخواهند در کل کشور یک همچین کاری برای شان بدهند، به آن‌ها یک مسکن استیجاری ارزان قیمت در اختیارشان قرار گیرد، ولی این یک حرکت بزرگ می‌تواند باشد.

اصلا یک انقلابی در این زمینه ایجاد کند و باری هم به روی دوش دولت ندارد، بار مالی آن چنانی برای دولت ندارد، فقط همان داستان زمین است بقیه کار‌ها با کمک بخش خصوصی انجام می‌شود و بعد هم ما حدود هفت میلیون و خورده‌ای مرد جوان در سن ازدواج و باروری داریم که مجردند و شش میلیون و خورده‌ای زن جوان یعنی حدود ۱۴ میلیون بالای، ۱۴ میلیون زن و مرد جوان در سن باروری داریم که مجردند، همین‌ها اگر بتوانیم برای آن چیزی که رهبری معظم انقلاب در این پیام به ما فرمودند، که تسهیل ازدواج جوانان در سنین جوانی، تسهیل جوانی در سن جوانی.

اگر بخواهیم این تسهیلات را انجام دهیم، همین ۱۴ میلیون بخواهند بیایند، اگر بتوانند مسکن یا سرپناه داشته باشند، تشویق می‌شوند به ازدواج درسن جوانی و بعد هم به دنبال آن فرزند آوری در همین سن جوانی خواهیم داشت.

سوال: با برخی از چالش‌ها در حوزه جوانی جمعیت روبرو هستیم، پیگیری‌های ستاد درباره آن‌ها را بفرمایید. از بحث مهد کودک‌ها آغاز کنیم؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: آن‌چه عرض کنم، این است که متاسفانه بسیاری از مواردی که در قانون آمده ضمانت اجرایی ندارد، بیشتر توصیه اخلاقی است. به عنوان مثال، یا باید مهد کودک تاسیس شود، یا باید کمک هزینه مهد کودک داده شود به مادران، ولی اتفاقی نمی‌افتد، تقریبا شاید حدود چند ماه گذشته، هفت هشت ماه گذشته. نامه‌ای را داشتم از خانم‌های شاغل در ستاد یکی از وزارت‌خانه‌ها، یکی از وزارتخانه‌های بزرگ، گفته بودند ما تا سال گذشته یک کمک هزینه مبلغ سه میلیون تومانی مهد کودک می‌گرفتیم و این جا مهد کودک ندارد، با این کمک هزینه یک جوری جور می‌کردیم قضیه را و از ابتدای ۱۴۰۴ این کمک هزینه را قطع کردند و بهانه‌ای هم که آوردند که دیوان محاسبات در این قضیه وارد شده و به ما گفته این خلاف مصوبات و خلاف قوانین است، البته من بگویم کمک هزینه مهد کودک، متاسفانه در آیین نامه بودجه نیست.

بودجه‌های ما یک ملقمه‌ای از مصوبات دولت و مجلس است، یعنی خانم‌ها و آقایونی که در مجلس هستند، باید خودشان نظارت جدی در این داشته باشند، شما فکر می‌کنید کمک هزینه مهدکودک در آئین نامه بودجه سالیانه چقدرست، ۵۰۰ هزار تومان، آیا ۵۰۰ هزار تومان کمکی برای هزینه‌های کودک درمقیاس فعلی باشد، بنده وقتی نامه خانم‌های آن وزارت خانه دیدم، کاری که کردم ابتدا نامه‌ای نوشتم برای وزیر مربوطه که بعد هم پاسخی به من داده نشد، یک وقتی گرفتم از ریاست دیوان محاسبات و رفتم خدمت ایشان و جلسه خیلی خوبی بود، ایشان خواندند و مطالب و شکایت خانم‌ها را خواندند و نامه بنده را هم خواندند و گفتم ما قانون داریم.

این قانون است باید انجام شود، این‌ها باید یا مهد بزنند، اگر مهد نمی‌توانند بزنند، کمک هزینه واقعی و مناسب را بدهند و خوشبختانه تقریبا یک چیزی حدود یک ماه بعد از آن نامه‌ای از دیوان محاسبات برای وزارت مربوطه رفت و به آن‌ها گفتند که شما ممانعت قانونی برای پرداخت این هزینه ندارید و بعد هم خوشبختانه این کمک هزینه را پایدار کردند و ماهی ۴ و نیم میلیون به خانم‌هایی که فرزند آوردند می‌دهند به عنوان کمک هزینه مهدکودک، اولا خیلی از مصوبات ما درقانون بدون ضمانت اجرایی است، مثل مسئله خانم‌هایی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و این‌ها مرخصی زایمان ۹ ماهه باید بروند، شما در بودجه مجلس بنا بر خود قانون که تبصره دارد در این بند و این قانون که باید بودجه آن در بودجه سالیانه دیده شود، شما افزایشی که بین ۹ ماه و ۶ ماه است آن افزایش برای سازمان تامین اجتماعی نمی‌بینید، البته مرخصی ۹ ماه را خانم‌ها استفاده می‌کنند ولی با چه مبلغی با شش ماه، یعنی با حقوق شش ماه، در حالی که کشوری‌ها این‌ها ۹ ماه را کامل با حقوق و مزایا دریافت می‌کنند.

خوشبختانه اخیرا در وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی دارند یک تمهیدی در این قضیه می‌کنند که این مرخصی ۹ ماهه با حقوق ۹ ماهه کامل پرداخت شود.

فقط متن قانونی یک نوشته بدون ضمانت اجرایی، شما نوشتید که دورکاری، بعد نوشتید دورکاری در قانون، دورکاری با نظر بالاترین مقام مسئول که موافقت نمی‌کنند، این چه دورکاری است و این چه رفتن مرخصی زایمانی است که وقتی یک خانمی می‌رود، برمی گردد.

سوال: شغل خود را از دست می‌دهد؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: شغل او را می‌گیرند، سمت را از او می‌گیرند، وقتی شما ضمانت قانونی ندارید، ضمانت اجرایی نمی‌گذارید، فقط می‌گویید بالاترین نظر مقام مسئول، همین خواهد شد. البته ما به عنوان وظیفه قانونی خود، پیگیری و جدی هم برخورد می‌کنیم.

سوال: تا الان موردی داشتید که برخورد کرده باشید و اثر داشته باشد؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: بله ابتدا نامه نگاری می‌کنیم، بعد از نامه نگاری من با بالاترین مقام مسئول تماس می‌گیرم و پیگیری می‌کنیم در نهایت آن‌ها استنکاف کنند، از آن به بازرسی کل کشور و به قوه قضاییه معرفی شان می‌کنیم، چیزی حدود کمتر از ۴۰ نفر هستند که مستنکف در امور مختلف مربوط به قانون شناخته شدند و پرونده‌های این‌ها به دستگاه‌های قضایی ارجاع شده است.

سوال: یکی از چالش‌های با نظام بانکی و دریافت تسهیلات و وام و این چیزها است که گله مندی‌های بسیاری را به دنبال داشته، آیا ستاد در این زمینه کاری کرده؟ شما آدم پیگیری هستید، اتفاقی افتاده است؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: بله باید پیگیر باشیم، سال گذشته زمان بودجه که بود، بنده رفتم در کمیسیون اقتصاد آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصاد و معاونین شان تشریف داشتند، ۵-۶ نفر هم از بانک مرکزی تشریف آوردند، ما مبلغ وام‌های بانکی را بردیم بالا و در آن حدی که در آن جلسه اجازه داده می‌شد و خواهش کردیم که این کار انجام شود و بعد هم رفت در مجلس حدود ۱۰۰ همت هم در مجلس به تسهیلات بانکی برای ازدواج و فرزند آوری اضافه شد، روی هم رفته آن ۳۷۰ همتی که ما در کمیسیون اقتصاد یک مقداری روی آن کار کردیم و مصوب شده بود، ۱۰۰ همتی که بعدا در صحن علنی روی هم ۴۷۰ همت گذاشته شد برای امسال، این تخصیص داده شد، ولی کفایت نمی‌کند.

علت آن این است که حدود ۵۰ درصد کسانی که وام فرزندآوری می‌خواستند، این‌ها هنوز نتوانستند دریافت کنند و حدود ۴۸ درصد کسانی که وام ازدواج را درخواست کرده بودند، یعنی حدود ۵۰ درصد از هر دو دسته، حدود ۵۰ درصد نتوانستند، پیشنهادی که ما الان داریم و در شورای عالی انقلاب فرهنگی این پیشنهاد را مطرح می‌کنیم که این استخوان لای زخم را یک بار برای همیشه دربیاورند، بیایند یک اعتبار کافی برای این قضیه و برای وام ازدواج و وام فرزندآوری تخصیص دهند به طوری که پشت نوبتی‌های ما صفر شود، ما از سال قبل ۵۰ درصد باقی نمانند و به سال بعد اضافه شوند، افراد چند ماه منتظر باشند و هنوز دریافت نکرده باشند و بعد به سال بعد اضافه شوند.

اگر اعتبار کافی برای تسهیلات بانکی برای ازدواج و فرزندآوری داده شود و پشت نوبتی‌ها صفر شوند، بعد زوج‌ها می‌روند و ثبت نام می‌کنند، خیلی به راحتی در همان سال، در همان موقع دریافت می‌کنند، تجربه‌ها و تحقیقات هم نشان می‌دهد که در این وام ازدواج، هشتاد درصد آن صرف مسکن می‌شود. یعنی برای ودیعه مسکن صرف می‌شود. بنابراین ما باید همه تلاش خود را بکنیم.

سوال: به بودجه ۱۴۰۶ که نمی‌رسد؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: بله باید برسد.

سوال: شما آوردید؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: تا پایان آذر در شورای انقلاب فرهنگی، این را گزارش می‌دهم که برسد.

سوال: می‌رسد؟ بودجه تقریبا بسته می‌شود؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: ان‌شاءالله به بودجه برسد، تلاش خود را می‌کنیم.

سوال: نکته دیگری از مواردی که اشاره شد، خاطرتان است که بفرمایید یا موضوع‌های دیگر را مطرح می‌کنم؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: شما بفرمایید.

سوال: در سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه، فکر می‌کنید الان نیازمند یک تغییر ریل گذاری هستیم یا نه؟ ریل به لحاظ آن‌چه کشیده شده ریل گذاری درستی بوده و چالش‌هایی است که در اجرا مواجهیم، یا نه فکر می‌کنید ریل خیلی هم درست گذاشته نشده، ما الان کجا بیشتر چالش داریم؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: در همه قسمت ها، یعنی هم ریل گذاری‌ها یک مقداری ایراد داشته، هم همت‌ها ایراد داشته، هم برنامه ریزی ها، الان بیشترین امتیازها در خود قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رفته به سمت فرزند سوم و بالاتر.

گفته یک زمین بدهید به فرزند کسانی که صاحب سه فرزند و بیشتر هستند، خودرو بدهید به صاحبان سه فرزند و بیشتر هستند، امتیاز‌ها را بیشتر برده به این قضیه، در حالی که ما شاهدیم، چون نرخ باروری کلی ما خیلی پایین آمده، شاهدیم در دو سه ساله اخیر تعداد فرزند سوم و چهارم هم از نظر تعداد و هم از نظر درصد کاهش پیدا کرده، چون بیشتر از این زور ندارد که بخواهد بزند، یعنی تعداد این‌ها نسبت به ۷۳ درصدی که فرزندان اول و دوم هستند، چیزی حدود فرزند سوم و به بعد این‌ها حدود ۲۷ درصدست؛ بنابراین این نمی‌تواند نرخ باروری کلی را تغییر بدهد، آن چه که به نظر من نقطه اساسی و کلیدی است، یعنی ما می‌توانیم ریل گذاری خود را ترمیم کنیم.

قانون ما عیبی ندارد، موظفیم به اجرای قانون و این کار را انجام می‌دهیم. این سه فرزندی و بالاتر پیش برود با همان روال قبل، ولی آن چیزی که در سخنان، بیان و پیام رهبری معظم انقلاب آمده؛ این است که پیگیری مجدانه سیاست راهبردی و صحیح افزایش جمعیت جوان با محوریت خانواده. دوباره باز ایشان آمدند فرمودند که ما بایستی برویم به سمت ازدواج در سنین جوانی، یعنی برویم تسهیل ازدواج در سنین جوانی کنیم. تسهیل ازدواج در سنین جوانی؛ برای چه؟ برای این که بتوانیم فرزند اول، دوم و بعدی‌ها را داشته باشیم.

ما اگر فقط برویم روی فرزندان سوم و به بعد و این فرزند اول و دوم و ازدواج را که اصلاً ازدواج مقدمه فرزندآوری است، اگر این را رها کنیم، شاید از آن مسیر و ریل‌گذاری که باید خارج شده باشیم، به نظرم این نقطه بسیار کلیدی است؛ روی مسأله ازدواج، چون ما با کشور‌های اروپایی فرق می‌کنیم، چیزی در حدود ۶۰ درصد فرزندآوری آنها؛ کانال‌های ازدواج رسمی نیست، غیررسمی بچه‌دار می‌شوند، دولت هم، چون نیاز به جوان و جمعیت دارد، حمایت‌شان می‌کند، ولی همه فرزندآوری ما؛ باید بگویم صد درصد از کانال ازدواج است، پس باید روی ازدواج کار کنیم.

بنده وقتی راجع به ازدواج صحبت می‌کنم، برخی از این آقایان و خانم‌ها که در مجلس هستند، ایراد می‌گیرند و می‌گویند این وحید می‌خواهد ازدواج را تشویق کند، فرزندآوری را کنار بگذارد؛ ازدواج مقدمه فرزندآوری است. در کشور ما چه کسی بدون ازدواج فرزند می‌آورد؟ ما باید باید و باید روی قضیه ازدواج کار کنیم، همان‌طور که رهبری معظم فرمودند تسهیل ازدواج جوانان. الان طوری است که ما دیرازدواجی، عدم ازدواج و تجرد قطعی را داریم.

متوسط سن ازدواج در کشور ما در زنان ۲۴ سال است، متوسط سن اولین فرزندآوری در زنان در سرتاسر کشورمان؛ ۲۷ و نیم سال است. متوسط سن اولین فرزندآوری در زنان در تهران ۳۰ و خرده‌ای؛ یعنی نزدیک به ۳۱ سال است. فاصله بین ازدواج تا فرزند اول؛ به طور متوسط در کشور چهار و نیم سال است. فاصله بین فرزند اول و دوم و فرزندان بعدی هر کدام شش سال است؛ یعنی اگر خانمی در تهران در ۳۱ سالگی ازدواج کند، پنج سال بعد بخواهد در ۳۶ سالگی فرزند اول خود را بیاورد، بعد از آن در ۴۳ سالگی می‌خواهد فرزند دوم را بیاورد، چه اتفاقی در ۴۳ سالگی افتاده است؟ به علت مسائلی که ما در سنین بالای ۴۰ سال متأسفانه نسبت به باروری زنان، قدرت باروری کاهش پیدا می‌کند، هم ناباروری‌ها افزایش پیدا می‌کند، هم سقط‌های مسائل ناباروری افزایش پیدا می‌کند، بنابراین تک فرزند می‌ماند. پس ما مسأله تسهیل ازدواج در سنین جوانی و تسهیل فرزندآوری باز در سنین جوانی و کوتاه کردن فاصله بین فرزندآوری‌ها را با آن رفع مشکل‌ها و موانعی که جلوی پای ازدواج و فرزندآوری وجود دارد؛ به نظرم نکته‌های اساسی است که در پیام رهبری معظم انقلاب هم وجود دارد.

سؤال: جمع‌بندی می‌فرمایید؟

دکتر مرضیه وحید دستجردی: تشکر می‌کنم و باز به عنوان جمع‌بندی از همه مردم عزیزمان خواهش می‌کنم، الان مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و برخی بحران‌ها را در کشورمان تجربه می‌کنیم، ولی ازدواج و به‌خصوص فرزندآوری به شدت یک فرصتی است که مثل ابر می‌گذرد؛ یعنی قدرت باروری هم در زنان و هم در مردان به سرعت در طول زمان کاهش پیدا می‌کند، خواهش من از همه زنان و مردان جوان کشورمان این است که ازدواج به‌موقع، به هنگام و به‌خصوص در سن جوانی داشته باشند، اگر ازدواج کردند، فاصله‌گذاری زیادی بین ازدواج و فرزندآوری‌های بعدی آنان نباشد، چون به سرعت آن قدرت باروری از دست می‌رود و کاهش پیدا می‌کند. این فرصتی است که دیگر به دست نخواهد داد و بسیار زود، دیر می‌شود.