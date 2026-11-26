معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز، حمایت‌های اقتصادی، تحکیم بنیان خانواده و افزایش آگاهی عمومی را از الزامات پیشگیری از سقط جنین دانست و بر ضرورت پرهیز از رویکردهای قضاوت‌گرانه و توجه به شرایط مادران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، فرید نجف‌نیا در برنامه زنده تلویزیونی «امروز البرز» صدا و سیمای استان با بیان اینکه سقط جنین مسئله‌ای چندبعدی و مرتبط با شرایط اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و پزشکی است، گفت: پیشگیری از این موضوع نیازمند همراهی خانواده‌ها، مسئولیت‌پذیری والدین و حمایت هدفمند دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به اینکه مشکلات معیشتی، نداشتن مسکن و شغل پایدار، نگرانی از هزینه‌های زایمان و تربیت فرزند از جمله عوامل مؤثر در تصمیم برخی خانواده‌هاست، افزود: برای کاهش این نگرانی‌ها باید حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از خانواده‌ها تقویت شود.

نجف‌نیا اختلافات خانوادگی، نبود حمایت همسر، خشونت خانگی و فشارهای روانی را از دیگر عواملی برشمرد که ممکن است مادران را در شرایط دشوار قرار دهد و تصریح کرد: مسئولیت فرزندآوری و تربیت فرزند بر عهده هر دو والد است و مادران در این مسیر نباید با سرزنش و قضاوت مواجه شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به ملاحظات پزشکی گفت: نگرانی‌های مربوط به سلامت مادر و وضعیت جنین باید با بررسی‌های تخصصی و نظر پزشکان دنبال شود و در مواردی که سلامت مادر با خطر جدی مواجه است، ملاحظات علمی و پزشکی باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی آگاهی‌بخشی درباره مسائل مرتبط با بارداری، اصلاح باورهای نادرست و بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان پزشکی و روان‌شناسی را در کاهش نگرانی خانواده‌ها مؤثر دانست.

نجف‌نیا با اشاره به برنامه‌های دادگستری البرز برای پیشگیری از سقط جنین اظهار کرد: این موضوع در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد و در همین راستا، هماهنگی‌هایی با دستگاه‌های مرتبط از جمله دانشگاه علوم پزشکی استان برای اجرای برنامه‌های مشترک و افزایش آگاهی عمومی در حال انجام است.

وی در پایان، حمایت از مادران، تقویت مسئولیت‌پذیری والدین و فراهم کردن شرایط مناسب اقتصادی و اجتماعی برای خانواده‌ها را از مهم‌ترین پیش‌نیازهای پیشگیری مؤثر از سقط جنین عنوان کرد.