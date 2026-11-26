نماینده ویژه دفتر رئیس‌جمهور از پیگیری مطالبات زیرساختی شهرستان چهارباغ، از جمله احداث بیمارستان، تأمین آب شرب، توسعه فضاهای آموزشی و رفع مشکلات شهرک ابریشم در سطح دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، موسوی، نماینده پیگیری‌های ویژه دفتر رئیس‌جمهور، در نشست قرارگاه اجتماعی استان و شبکه مدیریت محله‌محور شهرستان چهارباغ، با اشاره به طرح محله‌محوری دولت چهاردهم گفت: مطالبات و مشکلات مردم با مشارکت ساکنان محلات شناسایی و از طریق ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود.

وی افزود: کمبود سرانه‌های آموزشی و درمانی، مشکلات شهرک ابریشم و دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نشست، به دفتر رئیس‌جمهور منتقل خواهد شد تا در سطح دولت مورد پیگیری قرار گیرد.

موسوی احداث بیمارستان در چهارباغ را از مهم‌ترین اولویت‌های شهرستان برشمرد و گفت: این طرح در مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان نیز پیش‌بینی شده و مطالبات مردم چهارباغ در گزارش ارائه‌شده به رئیس‌جمهور مطرح خواهد شد.

فرماندار چهارباغ نیز با اشاره به کمبودهای زیرساختی این شهرستان، تأمین آب شرب، توسعه حمل‌ونقل، تکمیل شبکه گاز، تأمین مسکن محرومان و افزایش فضاهای آموزشی را از مهم‌ترین نیازهای مردم دانست و خواستار توجه جدی دستگاه‌های مسئول به این مطالبات شد.

البرزی با اشاره به نبود بیمارستان و ضرورت تأمین آب از سد طالقان، افزود: با وجود راه‌اندازی پست ۶۳ کیلوولت لشکرآباد و کاهش نوسانات برق، همچنان تکمیل زیرساخت‌های شهرستان در حوزه‌های مختلف ضروری است.

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز نیز تقویت مشارکت مردم و نقش مساجد در مدیریت محلات را از محورهای اصلی برنامه‌های اجتماعی استان دانست و گفت: اجرای طرح امنیت محله‌محور، تشکیل گروه‌های سازش برای حل اختلافات، حمایت‌های اقتصادی، ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا و تقویت تعاونی‌های محلی از جمله اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات محلات است.

محمدجواد کاظمینی افزود: شبکه‌های مردمی و مدیران محلات با شناسایی مسائل و انتقال مطالبات شهروندان، زمینه همکاری بیشتر مردم و دستگاه‌های اجرایی را برای حل مشکلات فراهم می‌کنند.

در این نشست همچنین مسائل اجتماعی، ظرفیت‌های محلات و راهکارهای تسریع در رفع کمبودهای زیرساختی شهرستان چهارباغ با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و شبکه‌های مردمی بررسی شد.