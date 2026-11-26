شهردار شیروان گفت: ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار از ابتدای امسال تاکنون برای اجرای عملیات روکش و لکه‌گیری آسفالت معابر این شهر اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، علی عاقل گفت: از ابتدای امسال تاکنون عملیات روکش و لکه‌گیری آسفالت به مساحت ۵۹۶ هزار مترمربع با استفاده از تولیدات کارخانه آسفالت شهرداری اجرا شده است.

وی افزود: این اقدام با هدف ساماندهی معابر، تسهیل تردد وسایل نقلیه و عابران پیاده، افزایش ایمنی عبور و مرور و بهبود سیمای شهری انجام شده است.

شهردار شیروان با اشاره به دیگر اقدامات عمرانی شهرداری در حوزه بهسازی معابر گفت: تملک، بازگشایی، زیرسازی و جدول‌گذاری معابر و همچنین اجرای روکش آسفالت جاده مواصلاتی کوی وحدت از جمله طرح‌های اجراشده در این مدت است.

عاقل ادامه داد: احداث پارک محله‌ای احرار به مساحت سه هزار و ۳۰۰ مترمربع با کاشت ۱۵۹ اصله درخت و ۲ هزار و ۳۳ اصله درختچه، اجرای فاز نخست پارک منطقه‌ای تپه خانلق به مساحت هفت هزار و ۷۵۰ مترمربع و احداث پارک خطی خاتم‌الانبیا به مساحت ۱۰ هزار مترمربع از دیگر اقدامات شهرداری در حوزه توسعه فضای سبز است.

وی احداث پارک محله‌ای کوی وحدت به مساحت ۲ هزار مترمربع و تکمیل خانه فرهنگ شهرداری به مساحت ۳۰۰ مترمربع را از دیگر طرح‌های عمرانی شهر برشمرد.

شهردار شیروان با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش مشکلات ناشی از آب‌گرفتگی معابر گفت: عملیات انتقال آب‌های سطحی شهر با اجرای یک‌هزار و ۱۰۰ متر لوله‌گذاری انجام شده است.

وی افزود: ساماندهی بستر و حریم رودخانه اترک از طریق تملک اراضی و اجرای دیوار ساحلی به طول ۳۵۰ متر، از دیگر اقدامات شهرداری در این حوزه است.

عاقل گفت: اجرای طرح توسعه شهری با تملک و بازگشایی معابر به مساحت ۲۷ هزار و ۳۹۰ مترمربع و زیرسازی ۱۴۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع از معابر شهر نیز با هدف آماده‌سازی بستر اجرای طرح‌های عمرانی انجام شده است.

وی تاکید کرد: بهسازی و نگهداری معابر، توسعه فضای سبز و اجرای طرح‌های زیرساختی از اولویت‌های مدیریت شهری شیروان است و این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی شهروندان دنبال می‌شود.

شهر شیروان ، دومین شهر بزرگ خراسان‌شمالی، بیش از ۸۵ هزار نفر جمعیت دارد و از ۲ منطقه، چهار ناحیه و ۲۳ محله تشکیل شده است.