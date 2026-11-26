به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تیم والیبال شهرداری ارومیه در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان کشور، عصر روز چهارشنبه ۴ آذر در سالن غدیر ارومیه میزبان شهداب یزد بود و در دیداری یک‌طرفه، با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید تا سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به حساب خود واریز کند.

نماینده ارومیه در این دیدار از همان ابتدای مسابقه با نمایش منسجم و استفاده مناسب از امتیاز میزبانی، ابتکار عمل را در دست گرفت و توانست در هر سه ست، برتری خود را به حریف دیکته کند.

شهرداری ارومیه، ست نخست را با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ به سود خود به پایان رساند و در ست دوم نیز با تداوم برتری فنی، ۲۵ بر ۱۹ از سد نماینده یزد گذشت.

شاگردان شهرداری ارومیه در ست سوم هم اجازه بازگشت به شهداب را ندادند و با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ این ست را به سود خود تمام کردند تا در نهایت، پیروزی قاطع سه بر صفر در خانه رقم بخورد.

قضاوت این مسابقه بر عهده مرتضی اکرمی و جواد مرأتی به‌عنوان داوران اول و دوم بود و مهدی نویدی‌نو نیز به‌عنوان داور ویدئوچک در این دیدار حضور داشت.

تیم شهرداری ارومیه در هفته هفتم رقابت‌ها، روز ۱۱ آذرماه از ساعت ۱۶ به مصاف شهروند قزوین خواهد رفت و در سوی دیگر، شهداب یزد نیز در همین روز و ساعت، در دیداری خانگی میزبان پیکان تهران خواهد بود.