رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از انجام ۶ هزار و ۴۶۹ عملیات بازرسی و نظارت بر زنجیره توزیع و بازار محصولات و کالا‌های اساسی کشاورزی در این استان از اسفند ماه سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: ارزش تخلفات کشف‌شده در این مدت بیش از ۲۴۳ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد رضا اصغری از استمرار پایش‌های میدانی و نظارت مستمر بر بازار محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی خبر داد و اعلام کرد: در جریان بازرسی‌های گسترده اخیر، عملکرد هزاران واحد صنفی در بازار استان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

اصغری افزود: از مجموع بازرسی‌های صورت‌گرفته، ۵ هزار و ۳۸۲ مورد هیچ‌گونه تخلفی احراز نگردید؛ با این وجود، در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار، بیش از هزار فقره پرونده تخلف صنفی تنظیم و ۸۵ فقره صورت‌جلسه کشف کالای قاچاق به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

وی همچنین تاکید کرد: ارزش ریالی تخلفات صنفی در این دوره ۱۸۹ میلیارد و ۳۷۲ میلیون ریال و ارزش ریالی کالای قاچاق کشف‌شده نیز ۵۴ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال برآورد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، مقابله با تخلفات صنفی و قاچاق و کمک به ثبات بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی ادامه دارد.