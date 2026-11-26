مدیر کل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: تکمیل محور ایواوغلی ـ گیت ماکو، گامی مهم در اتصال استان به شبکه آزادراهی کشور است.

تکمیل محور ایواوغلی ـ گیت ماکو، گامی مهم در اتصال استان به شبکه آزادراهی کشور

تکمیل محور ایواوغلی ـ گیت ماکو، گامی مهم در اتصال استان به شبکه آزادراهی کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی و فرماندار خوی ازپروژه راهسازی ایواوغلی_گیت ماکو اظهار کرد: این محور به طول ۵۴ کیلومتر در قالب پنج قطعه در حال اجراست و به‌عنوان یکی از محور‌های مهم ترانزیتی کشور و مسیر دسترسی به مرز زمینی بازرگان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پیمان آرامون افزود: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ کیلومتر از این محور آسفالت شده و تلاش می‌کنیم با تداوم عملیات اجرایی، این مسیر را طبق برنامه زمان‌بندی پیش ببریم.

وی با اشاره به برنامه زمان‌بندی تکمیل پروژه تصریح کرد: تعهد ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۶، محور ۵۴ کیلومتری ایواوغلی ـ گیت ماکو به سه‌راهی متصل شود تا امکان اتصال آن به شبکه آزادراهی کشور فراهم شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با تأکید بر آثار اقتصادی و ایمنی اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: اتصال این محور به شبکه آزادراهی کشور موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات، افزایش سرعت تردد و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل خواهد شد و توجیهات اقتصادی و ترانزیتی متعددی برای اجرای آن وجود دارد.

آرامون در ادامه با اشاره به اعتبارات تخصیص‌یافته به این پروژه گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان به این پروژه تزریق شده و در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۵۱۰ میلیارد تومان اعتبار تأمین شده است. برای رساندن پروژه به پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد، به حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.