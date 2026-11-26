استاندار آذربایجان‌غربی به همراه جمعی از مسئولان استانی و محلی، از سه طرح مهم راهسازی در محدوده ایواوغلی شامل محور خوی - مرند، پروژه ساماندهی تقاطع ایواوغلی و مسیر ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو بازدید و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی این پروژه‌ها قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به همراه جمعی از مسئولان استانی و محلی، از سه پروژه مهم راهسازی در محدوده ایواوغلی شامل محور خوی - مرند، پروژه ساماندهی تقاطع ایواوغلی و مسیر ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو بازدید و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی این پروژه‌ها قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در بازدید از پروژه خوی - مرند و تقاطع ایواوغلی، روند اجرای عملیات راهسازی، ساماندهی مسیر‌ها و احداث زیرساخت‌های ارتباطی را مورد بررسی قرار داده و بر تسریع در اجرای این پروژه‌ها، رفع موانع و فراهم‌سازی زمینه تکمیل و بهره‌برداری از این زیرساخت‌های راهبردی تأکید کرد.

همچنین محور تقاطع ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو در قالب پنج قطعه مورد بازدید قرار گرفت که با هدف تسهیل دسترسی به منطقه آزاد ماکو، تقویت ارتباط با پایانه‌های مرزی و توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری استان در حال اجراست.