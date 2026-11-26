استاندار آذربایجان‌غربی در بازدید شبانه از گمرک و پایانه مرزی پلدشت، روند فعالیت‌های مرزی و زیرساخت‌های تجاری این گذرگاه را مورد بررسی قرار داده و از نزدیک در جریان مسائل و نیازمندی‌های این مجموعه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی در بازدید شبانه از گمرک و پایانه مرزی پلدشت، روند فعالیت‌های مرزی و زیرساخت‌های تجاری این گذرگاه را مورد بررسی قرار داده و از نزدیک در جریان مسائل و نیازمندی‌های این مجموعه قرار گرفت.

در این بازدید روند احداث محل استقرار دستگاه ایکس‌ری گمرک پلدشت نیز بررسی شد که با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجرا بوده و تکمیل آن می‌تواند به تسهیل تشریفات گمرکی، تسریع در تردد ناوگان و ارتقای نظارت بر مبادلات مرزی کمک کند.