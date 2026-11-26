استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تسهیل مبادلات مرزی گفت: شبانه‌روزی شدن فعالیت گمرک پلدشت و تکمیل تجهیزات و امکانات آن با هدف افزایش تردد و توسعه تجارت مرزی در دستورکار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی امشب در حاشیه بازدید از گمرک و پایانه مرزی پلدشت با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای فعالیت شبانه‌روزی این گمرک، افزود: هماهنگی‌های لازم با طرف مقابل انجام شده و پیگیری‌های اداری برای تحقق این موضوع ادامه دارد.

وی همچنین از تکمیل و آماده‌سازی دستگاه ایکس‌ری کامیونی تا دهه فجر خبر داده و خاطرنشان کرد: تجهیز گمرک پلدشت با هدف افزایش ظرفیت تردد و تسهیل فرآیند مبادلات تجاری دنبال می‌شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کمتر مورد توجه قرار گرفته مرز پلدشت، افزود: هدف‌گذاری ما روان‌سازی و افزایش تردد در این مرز و استفاده مطلوب‌تر از توانمندی‌های آن برای رونق تجارت و توسعه اقتصادی منطقه است.