مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان از رسیدگی به ۴ هزار و ۵۸۷ پرونده در کمیسیون‌های پزشکی بدوی، تجدیدنظر و استراحت پزشکی این استان بررسی و رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرتیکاس یزدان‌پناه اظهار کرد: کمیسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی خوزستان با توجه به گستردگی فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی استان و شرایط اقلیمی آن، با حجم قابل توجهی از مراجعات مواجه هستند و رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌شدگان با رعایت عدالت، دقت و بی‌طرفی انجام می‌شود.

وی افزود: کارشناسان کمیسیون‌های پزشکی در کنار صیانت از منابع سازمان تامین اجتماعی، مسئولیت مهم حمایت از حقوق بیمه‌شدگان را نیز بر عهده دارند و تصمیم‌گیری در این کمیسیون‌ها نیازمند رعایت دقیق انصاف و پرهیز از هرگونه افراط و تفریط است.

مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان گفت: در کمیسیون‌های بدوی پزشکی استان یک هزار و ۳۲۱ پرونده طی ۱۳۳ جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت که در نتیجه بررسی‌ها، ۴۰۵ نفر مشمول ازکارافتادگی کلی شناخته شدند.

یزدان‌پناه ادامه داد: همچنین ۴۷۱ پرونده در کمیسیون‌های تجدیدنظر پزشکی در ۶۰ جلسه مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، ۵۰ نفر مشمول ازکارافتادگی کلی شناخته شدند.

وی بیان کرد: در بخش کمیسیون‌های استراحت پزشکی نیز ۲ هزار و ۷۹۵ پرونده در ۲۴۳ جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت.

فعالیت ۱۲ شورای پزشکی در خوزستان

مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان با اشاره به ظرفیت کارشناسی موجود در این حوزه گفت: در حال حاضر ۱۲ شورای پزشکی، ۲۵ پزشک معتمد و ۱۱ مرکز معتمد خاص در سطح استان فعالیت دارند.

وی افزود: این مجموعه با بررسی تخصصی پرونده‌ها، نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی و ارائه خدمات تخصصی و منصفانه به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی دارد.

کمیسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی وظیفه بررسی وضعیت بیمه‌شدگان در موضوعاتی از جمله ازکارافتادگی و استراحت پزشکی را بر عهده دارند و آرای صادرشده در چارچوب ضوابط مربوط، در کمیسیون‌های بدوی و در موارد مقرر در کمیسیون تجدیدنظر بررسی می‌شود.