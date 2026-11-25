استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه راهسازی ایواوغلی - گیت ماکو گفت: این طرح یکی از شاهراه‌های ارتباطی و پروژه‌های راهبردی استان است که نقش مهمی در توسعه تجارت، ترانزیت و تقویت ارتباطات مرزی ایفا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی امروز در حاشیه بازدید از این پروژه با اشاره به فعالیت چندین پیمانکار و بسیج ظرفیت‌های فنی و مهندسی استان، افزود: با فراهم شدن شرایط اجرایی، همه قطعات پروژه فعال هستند و دولت نیز با جدیت روند تکمیل آن را دنبال می‌کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت پل دوم به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی طرح، خاطرنشان کرد: بازدیدهای مستمر با هدف رفع موانع و تسریع در عملیات اجرایی انجام می‌شود و در بخش‌های مورد نیاز نیز باید فعالیت‌ها به‌صورت شبانه‌روزی ادامه یابد.

استاندار آذربایجان‌غربی با تشریح روند پیشرفت پروژه و برنامه‌های اجرایی، افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰ متر، سال گذشته ۲۰ کیلومتر و در سال جاری نیز آسفالت ۳۰ کیلومتر از مسیر در برنامه قرار گرفته است.

رحمانی همچنین با اشاره به توافق انجام شده با رئیس‌جمهور برای تکمیل پروژه در سال آینده، اضافه کرد: با توجه به حجم بالای صادرات، واردات و تردد مسافران از مرز بازرگان، بهره‌برداری از این مسیر نقش مؤثری در افزایش ظرفیت ترانزیتی و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شامل راه‌آهن مرند - ایواوغلی - چشمه‌ثریا و آزادراه مرند - ایواوغلی - بازرگان، افزود: تکمیل این زیرساخت‌ها علاوه بر تقویت جایگاه تجاری استان، موجب ارتقای ایمنی جاده‌ای، کاهش تصادفات، اشتغال‌زایی و افزایش درآمد مردم منطقه خواهد شد.