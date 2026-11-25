اوقات شرعی ۵ آذرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵، ۱۶ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۶ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۲۸ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۵۲ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۲ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق و المبین

حدیث روز:

امام صادق علیه السلام فرمود: لا تَدَعْ بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ و إن کانَ بَعدَهُ شِعرٌ.

بسم اللّه الرحمن الرحیم را رها مکن حتى اگر بعدش شعر باشد. (کافى (ط-الاسلامیه) ج ۲، ص ۶۷۲، ح ۱)

احکام شرعی:

اقتدا‌ى طلبه به غیرروحانى در نماز جماعت

سوال) آیا این سخن صحیح است که مى‌گویند طلاب نمى‌توانند به غیر از طلبه براى نماز جماعت اقتدا کنند؟ منظور از روحانى چه کسى است؟

جواب) با دسترسى به روحانى به غیر روحانى اقتدا نکنند، و منظور از روحانى کسى است که علاوه بر داشتن صلاحیتهاى لازم، ملبس به لباس مقدّس روحانیت نیز باشد. (استفتائات مقام معظم رهبری)