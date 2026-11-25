استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی منطقه گفت: با برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، باید از ظرفیت‌های موجود برای تبدیل ایواوغلی به یکی از کانون‌های مهم تجارت منطقه بهره گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی امروز در جلسه بررسی وضعیت پروژه‌های راهسازی شهرستان خوی با اشاره به دریافت مجوز احداث راه‌آهن مرند ـ ایواوغلی ـ چشمه‌ثریا افزود: اجرای این طرح در کنار توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، نقش مؤثری در رونق اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری و ترانزیتی خواهد داشت.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل مسیر مرند ـ ایواوغلی و تقاطع ایواوغلی، خاطرنشان کرد: بخش عمده موانع اجرایی این مسیر برطرف شده و برنامه‌ریزی برای تکمیل آن در نیمه نخست سال آینده در حال انجام است.

استاندار آذربایجان‌غربی به برنامه احداث آزادراه مرند ـ ایواوغلی ـ بازرگان و راه‌آهن بین‌المللی در این محور نیز اشاره کرده و افزود: ایجاد شهرک‌های تخصصی تعمیر و بازسازی خودرو‌های سنگین در چایپاره و شوط نیز از دیگر برنامه‌های توسعه‌ای منطقه است که می‌تواند فرصت‌های شغلی قابل توجهی ایجاد کند.

رحمانی همچنین بازگشایی مرز چالدران را از ظرفیت‌های مهم اقتصادی منطقه دانسته و اضافه کرد: اجرای مجموعه این طرح‌ها و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی، زمینه افزایش مبادلات تجاری، رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را فراهم می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر پیگیری جدی طرح‌های مصوب، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری خوی از جمله بارگاه شمس تبریزی را نیز فرصتی برای توسعه گردشگری و اشتغال دانسته و بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های منطقه به فرصت‌های پایدار اقتصادی تأکید کرد.